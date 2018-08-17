Экс-президент Армении Кочарян заявил о возвращении в политику 17.08.2018, 9:08

Роберт Кочарян

ФОто: EPA

Он не уточнил, собирается ли создавать новую политическую силу.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, которого обвиняют в свержении конституционного строя, заявил о намерении вернуться в политику.

По его словам, основная причина его возращения - "геополитическая ситуация", сообщает Интерфакс-Украина.

По его мнению, правительство Армении "не имеет опыта и не осознает, что нельзя дискредитировать армию, так как она является гарантом нашей государственности".

"Я понимаю это, я через это проходил и именно поэтому считаю необходимым вернуться в политику",- отметил Кочарян.

Он не уточнил, собирается ли он создавать новую политическую силу.

Специальная следственная служба Армении 26 июля предъявила Кочаряну обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году. В тот же день экс- президент страны был допрошен в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля Кочарян по решению суда был заключен под стражу.

13 августа апелляционный суд удовлетворил ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна, отменив решение суда первой инстанции и освободив экс-президента из-под стражи.

В 2008 году армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах, проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены.