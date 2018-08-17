Михаил Боярский: Жалко тренера минского «Динамо» и болельщиков этой команды 17.08.2018, 9:21

МИХАИЛ БОЯРСКИЙ

ФОТО: АНТОН СЕРГИЕНКО

Артист и болельщик «Зенита» прокомментировал игру с белорусами.

Народный артист России и видный болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился эмоциями после феерической победы питерцев над минским "Динамо" в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы (8:1).

- Почему вы не верили в "Зенит"?

- Понимаете, есть арифметика — нужно было отыграться с 0:4, играя при пустых трибунах. Потом мы оказались в меньшинстве. То есть беда за бедой. Этого не должно было быть, но это случилось. Нужно отдать должное команде. Это не чудо, а закономерность, которая произошла оттого, что тренер верит в команду, а команда выполняет его указания. Был азарт, было желание, насмерть бились все футболисты. Хотя и "Динамо" — чудесная команда. Жалко Сергея Гуренко и болельщиков этой команды, но случилось то, что случилось. Другого быть не могло. Это что-то невероятное. И два последних гола Мака (смеется)... Было неверие, что это наяву. Будто оказался в зазеркалье. Словно это какой-то художественный фильм, а не реальная игра.

- Когда "Динамо" забило, руки опустились?

- У меня сердце опустилось до пяток. Думал, что уже не хватит ни сил, ни энергии. Хватило! Оказывается, волшебство случается рядом с нами, во что сложно поверить.

- С Дзюбой — это другой "Зенит"?

- Уже говорят, что он лучший европейский футболист, а уж тем более лучший в нашей стране. Приятно, что он находится в "Зените". Артем нормальный мужик, у него крыша не поедет, надеюсь. Хотя все может быть. Могут вырасти крылья за спиной, и он куда-то улетит?

- Как мог "Зенит" проиграть такой слабой команде в первом матче?

- Она не слабая. Настрой и обида от поражения настолько были велики у наших футболистов, что они ломали все, что попадалось на пути.— слова Боярского в интервью "Спорт-Экспресс".