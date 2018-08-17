Павел Северинец: Наши действия помогают найти управу на власть 1 17.08.2018, 9:21

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Павел Северинец

Политик рассказал о 10 сутках на Окрестина.

Вчера после 10-суточного ареста на свободу вышел сопредседатель БХД Павел Северинец. Сразу политик сообщил svaboda.org о двух новостях. Одна хорошая: Павлу вернули рукопись второй книги романа «Беларусалим», позволили иметь ручку - он продолжал писать. Вторая - плохая: его держали в одной камере с тремя ВИЧ-инфицированными.

«ВИЧ-инфицированных должны держать в отдельных помещениях. Сами ребята, конечно, не виноваты, а виноваты те, кто посадил их со мной. Причем, одного ВИЧ-инфицированного с третьей стадией (это уже последняя перед СПИДом), по-видимому, искали по всему Минску, чтобы он отсидел 5 суток за правонарушение, совершенное в 2011 году. И когда я спросил, почему так происходит, охранники отвечали, что здесь много таких. Хотя я точно знаю, что есть норма держать таких людей отдельно от здоровых. Причем, это выяснилось в конце отсидки, когда я увидел, что они принимают специальные лекарства», - рассказал Павел.

С каждым, кто пришел его встречать - а это около двух десятков человек - Павел обнялся, пожал руку, поблагодарил всех, кто поддерживал, кто молился, кто приносил передачи. Рассказал, что даже видел через окно, как выпускали Максима Винярского.

Северинец рассказал, что в основном в ЦИПе сидят за мелкие кражи, много алкоголиков, наркоманов, которым нужна доза.

«Но все, с кем я разговаривал, даже бездомные и алкоголики, поддерживают защитников Куропат, осуждают эту ресторан на костях. Думаю, владельцам ресторана будет все труднее и труднее. В пятницу в 12 часов мы проведем заседание штаба по бойкоту, обсудим, примем совместное решение, ведь защите нужно развиваться», - сразу поделился ближайшими планами Павел.

В 8-й камере на втором этаже изолятора вместе с Павлом сидели в разное время от 4 до 6 человек. Отношение к арестантам было нормальное.

«Милиционеры не свирепствовали. Наши действия помогают найти управу на власть. Полагаю, что на них имеют действие эти все бесконечные жалобы, бумаги, которые мы постоянно пишем», - делает вывод Северинец.

Что касается питания, он поблагодарил мать и всем остальным за передачи.

«На Окрестина рассказывают историю о нигерийце, который пешком из Турции пришел сюда, и когда ему поставили миску со здешней кашей, он сказал« Бррр, я не преступник, я это есть не буду».