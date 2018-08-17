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Арина Соболенко за неделю обыграла трех теннисисток из топ-10 рейтинга ВТА

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  • 17.08.2018, 10:14
Арина Соболенко
Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Последние успехи позволят белоруске с понедельника войти в топ-30 мирового рейтинга.

Белоруска Арина Соболенко за прошедшую неделю обыграла трех теннисисток из топ-10 рейтинга ВТА, сообщает pressball.by.

9 августа во втором круге "Премьера" в Монреале наша соотечественница нанесла поражение второй ракетке мира датчанке Каролин Возняцки — 5:7, 6:2, 7:6 (4). 15 августа во втором раунде турнира категории "Премьер" в Цинциннати Соболенко сломила сопротивление восьмого номера рейтинга чешки Каролины Плишковой — 2:6, 6:3, 7:5. А затем в третьем раунде белоруска разобралась с пятой ракеткой мира француженкой Каролин Гарсией — 6:4, 3:6, 7:5.

В четвертьфинале турнира в Цинциннати Соболенко сыграет с Мэдисон Киз из США (13 ВТА). Отметим, что последние успехи позволят Арине с понедельника войти в топ-30 мирового рейтинга.


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