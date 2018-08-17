Спираль истории: как из-за дефолта в РФ забастовали рабочие Тракторного завода 17.08.2018, 10:28

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иллюстрационное фото bymedia

Белорусские власти не сделали выводов из того урока до сих пор.

20 лет назад, в «черный вторник» 17 августа 1998 года, Россия объявила дефолт по краткосрочным облигациям. Центробанк перестал поддерживать рубль, пишет телеграм-канал «Баста».

Причиной кризиса стало резкое сокращение нефтяных доходов: тогда баррель российской экспортной марки Urals колебался в районе 10-15 долларов. Это означало уменьшение валютных резервов Центробанка для удержания курса рубля. Цены на нефть поползли вниз в том числе из-за кризиса в Юго-Восточной Азии. Последний также снизил уверенность западных инвесторов и кредиторов в развивающихся странах – именно такой тогда считалась Россия. А значит, ожидать серьезной подпитки извне тоже не приходилось.

Российское государство оказалось не в состоянии платить по внутренним долгам. При этом оставались еще и обязательства перед зарубежными партнерами – на сумму порядка $150 миллиардов, большую часть из которых составлял госдолг СССР. В стране разразился кризис. Российский рубль за сутки обесценился в четыре раза, резко упал уровень жизни населения, банковская система была парализована на несколько месяцев.

Кризис отразился и на соседних странах, в том числе и на Беларуси. Согласно официальным данным Нацбанка, за четыре месяца национальная валюта обесценилась почти в 2,5 раза. Существовал и теневой валютный рынок, курс доллара на котором был выше официального в два раза. Обострилась продовольственная проблема, за продуктами выстраивались огромные очереди, а растерянный Лукашенко только и мог, что за яйца браться.

Осенью 1998 года забастовали рабочие Тракторного завода. Они выдвинули требования повысить заработки и предоставить независимым профсоюзам прямой эфир. Пригрозили прекратить работу и солигорские шахтеры.

Выступления рабочих вынудили власти страны увеличить заработную плату на 25%, а «парламент» в спешке ограничил ставку подоходного налога 30 процентами.

Тем не менее, уроков из событий 1998 года белорусские власти не извлекли. Реформы до сих пор не проведены, вместо этого диктатор гоняет в райцентры запускать заводы. Экономика Беларуси по-прежнему привязана к России, и любые проблемы там, в том числе и вызванные усиливающимися санкциями, неизбежно отразятся на нас. Главное, правильно ими воспользоваться.