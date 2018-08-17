«С «Газпромом» договорились большие дяди» 4 17.08.2018, 10:49

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Фото: ФК "Динамо-Минск"

Болельщики обсуждают вчерашний разгром минского «Динамо» в Санкт-Петербурге.

После уверенной победы в Минске (4:0) столичное «Динамо» провалило ответный матч в Санкт-Петербурге. Белорусы безвольно «сдали» матч «Зениту», проиграв со счетом 1:8. Причем шесть голов петербуржцы забили при игре вдесятером. Многих любителей футбола возмутил такой провальный результат. В честность прошедшего матча верит далеко не каждый болельщик.

«Зенит» - самый богатый клуб России. Спонсорами команды из Петербурга являются «Газпром» и его дочерние компании – банк и добытчики нефти. Еще после первого поединка в Минске многие аналитики и футбольные эксперты в шутку говорили, мол, как бы Беларусь без газа не осталась после четырех забитых мячей в ворота россиян. Примечательно, что после матча о «Газпроме» вспомнил даже главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко. Цитата: «Повторюсь, у «Зенита» был единственный шанс продавить нас через центр, за счет подач на высокорослых игроков, штрафных… и «Газпрома». В скобках российские сайты добавляют слово «смеется». Но смешного ведь мало. И разве после откровенно позорного матча тренеру может быть до смеха?

Читатели Charter97.org и некоторых других платформ неохотно верят в честность этого поединка в рамках Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию некоторые комментарии читателей:

«Газпром пробашлял».

«Видимо, «Газпром» до матча им щедрый фуршет устроил, похмелье еще не прошло, вот и смеется».

«Он мелкая пешка в большой газовой игре. С «Газпромом» договорились большие дяди, все проплачено и ему ничего не оставалось делать, как выполнять то, что решено на очень высоком уровне. А за что сдали, скоро услышим о новых выгодных контрактах на газ».

«Лукашенко много болтал языком и наклик гнев главы «Газпрома» Миллера. Получил желтую карточку. Маячил газ за 200 долларов. Пришлось слить игру. Благодарите папу Коли».

«После того, как комментатор одновременно идущего матча с Брестом сообщил, что небогатая команда минского «Динамо» проживает в фешенебельном отеле С-Петербурга, все стало ясно. Явно «Газпром» заплатил за проигрыш больше, чем Лукашенко за выигрыш».

«Сто пудов проплачено, другого объяснения нет».

«Согласен, призовые за выход в группу Лиги Европы гораздо меньше маячащей последней надежды - 1 млрд. Откровенный договорняк - уже шестой в большинстве. ПОЗОР!!!».

«Договорняк. Николича не заявили на матч. Он якобы травмировался. Где, если матчей не было? Два пенальти, которые сами себе создали из ниоткуда».

«Вы реально верите, что можно пропустить 6 мячей, играя в большинстве? Что характерно именно в меньшинстве зенит и забил больше. Вы реально верите, что команда, которая классно играла и в атаке и в защите через неделю начинает так играть? В то время как команда, которая неделю назад играла никак, внезапно начинает забивать один за одним да еще и в меньшинстве? Вы плохо разбираетесь в постановах. Так что случилось в Минске с вашей более сильной командой? Почему в первом тайме здесь один гол, во втором шесть при игре в меньшинстве?»

«Посмотрите на каких минутах сделал замены Гуренко -- сначала меняет Хващинского и Иванова, два игрока, которые играли на удержание мяча, а потом убирает основного защитника:)

Что это? Или деньги не нужны?? Просто дохрюкался там с друзьями всякими , 200 к на нос повесили и в порядке, нет чести у этих игроков, видно, что могли не проиграть так, но проиграли, тренер помог».

«Ну говорил же, что Вова Саше не простит матч в Минске. А вообще все закономерно - вассалы не имеют права побеждать своих хозяев».

«Газпром» рулит!!! Позорники! Болельщиков совсем не уважают! Поэтому и трансляцию не купили, зная заранее результат. Деньги хоть болелам за билеты и дорогу верните, которые в Питер за вас... болеть поехали. Скорее всего, ненаклоняемому хозяин позвонил и пришлось ему снова, в знакомую позу стать, а, может, и сам решил лизануть-вдруг кредит какой-нить обломится...Когда уже это бл...во в этой стране закончится…».

«Зенит» даже рядом не стоит с «Барселоной», как тут сравнивают. Так что делайте выводы, кому этот слив (именно слив) выгоден».

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