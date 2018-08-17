Сослуживец Коржича: Начальники видели, что происходит, но ничего не делали 1 17.08.2018, 10:51

Александр Коржич

О преступлениях в Печах знали те, кто рангом выше оказавшихся на скамье подсудимых сержантов.

17 августа в суде Московского района начинается восьмое судебное заседание Миноблсуда, который рассматривает дело о гибели 21-летнего Александра Коржича в учебном центре в Печах. На скамье подсудимых трое сержантов — 23-летний Евгений Барановский, 20-летний Егор Скуратович и 22-летний Антон Вяжевич, сообщает «Еврорадио».

Офицеров на скамье подсудимых нет. Сержанты обвиняются по ч. 1, 2 ст. 430 (получение взятки должностным лицом) и ч. 3 ст. 455 УК (злоупотребление и превышение служебных полномочий, повлекших тяжелые последствия). Барановского также обвиняют по ч. 1 ст. 205 (кража). Он вину признал частично по всем статьям, а Скуратович и Вяжевич не признали ч. 3 ст. 455 – ту, которая касается смерти рядового Коржича.

На заседании продолжают допрашивать потерпевших. 16 августа рядовой Александр Новак, служивший в одной роте с Сашей Коржичем, упомянул, что военные, которые по должностям были выше обвиняемых сержантов, не раз видели, как рядовые отжимаются по их приказу, но ничего не делали, чтобы им помешать. Другие потерпевшие упоминали случаи, когда обвиняемые сержанты заставляли их платить деньги или приносить продукты питания за возможность сходить в магазин или пользоваться мобильными телефонами, а также прибегали к физическим наказаниям за минимальные провинности или без причины.

Тело Саши Коржича нашли в петле в подвале медицинской роты воинской части 3 октября 2017 года. Рядовой провисел в петле семь дней. У солдата были связаны ноги, а на голову надета майка. Расследование длилось полгода. 19 апреля Следственный комитет сообщил, что Коржича довели до самоубийства сослуживцы. Мать рядового в эту версию не верит, а потерпевшие солдаты говорят, что у Коржича не было причин сводить счёты с жизнью.