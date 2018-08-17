Стало известно имя самой высокооплачиваемой актрисы в мире 1 17.08.2018, 11:06

Скарлетт Йоханссон

Фото: Corbis Entertainment/Lars Niki/Getty Images

Forbes обновил рейтинг.

По версии журнала Forbes актрисой, которая за год заработала больше всего денег, стала американка Скарлетт Йохансон, пишет korrespondent.net.

Американская актриса Скарлетт Йоханссон стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых актрис 2018 года. Список был опубликован на сайте журнала Forbes в четверг, 16 августа.

За год 33-летняя актриса заработала 40,5 миллиона долларов.

На втором месте оказалась Анджелина Джоли, заработавшая 28 миллионов долларов. Тройку лидеров замкнула Дженифер Энистон с доходом 19,5 миллиона долларов.

В десятку рейтинга также вошли Дженнифер Лоуренс, Риз Уизерспун, Кейт Бланшетт, Галь Гадот, Джулия Робертс, Мила Кунис и Мелисса Маккартни.

В общей сложности 10 самых высокооплачиваемых актрис заработали 186 миллионов долларов до вычета налогов. Совокупная сумма выросла на 16 процентов по сравнению с 2017 годом.