В Украине значительно выросло количество работников с высокой зарплатой 17.08.2018, 10:59

В стране растут показатели благосостояния.

В июле 2018 года количество работников, чья заработная плата превысила показатель в 10 тыс. грн достигло 26,8%, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 17%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

В то же время, количество работников с минимальной зарплатой по итогам июня снизилась до 7,4% с 9% годом ранее. При этом минимальная зарплата выросла с 3 200 грн до 3 723 грн.

Также снизилась доля работников, получающих зарплаты до 4 тыс. грн – до 15,4% по итогам июня против 24,4% годом ранее.

Доля работников с зарплатами 8-10 тыс. грн за год выросла с 9,4% до 11%.

Относительно стабильным остается показатель работников с зарплатами 6-8 тыс. грн. По итогам июня их было 15,2% против 15,5% годом ранее.

Ранее сообщалось, что в июле этого года реальная заработная плата в Украине выросла на 13% в сравнении с июнем прошлого года, а сравнивая с маем 2018-го - на 4,8%.