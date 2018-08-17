Геннадий Федынич: Почему меня до сих пор прослушивают? 17.08.2018, 11:25

Геннадий Федынич и Игорь Комлик

Фото: spring96.org

Лидер профсоюза РЭП доказал в суде, что данные «прослушки» не соответствуют действительности.

На заседании суда по «делу профсоюзов» выяснилось, что телефонные разговоры обвиняемых прослушивались даже во время судебного процесса, сообщает spring96.org.

По этому поводу лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич заявил в суде, что прослушка добыта с нарушением закона и не имеет никакой силы. «Почему меня до сих пор прослушивают? Сделали из меня игиловца!», - заявил Геннадий Федынич.

Сегодня Федынич предъявил ходатайство в соответствие с которым, данные, которые предоставил «Велком», расходятся с теми данными, которые озвучил СК на прошлом заседании. Оказалось, что количество звонков существенно не совпадает с тем, которое озвучила сторона обвинения.

Прокурор протестовал против ходатайства. Судья ходатайство удовлетворила.