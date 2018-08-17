Алексей Бага утвержден главным тренером БАТЭ

Алексей Бага утвержден главным тренером БАТЭ1
- 17.08.2018, 11:27
37-летний специалист избавился от приставки «и.о» и стал полноправным главным тренером БАТЭ.
Об этом сообщает официальный сайт желто-синих.
Напомним, что после июньской отставки Олега Дулуба его ближайший ассистент принял команду в статусе «и.о.».
Под руководством Баги «желто-синие» продолжают лидировать в чемпионате Беларуси. Недавно БАТЭ пробился в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с ПСВ. Борисовчане уже гарантировали себе еврокубковую осень.