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Алексей Бага утвержден главным тренером БАТЭ

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  • 17.08.2018, 11:27
Алексей Бага
Фото: fcbate.by

37-летний специалист избавился от приставки «и.о» и стал полноправным главным тренером БАТЭ.

Об этом сообщает официальный сайт желто-синих.

Напомним, что после июньской отставки Олега Дулуба его ближайший ассистент принял команду в статусе «и.о.».

Под руководством Баги «желто-синие» продолжают лидировать в чемпионате Беларуси. Недавно БАТЭ пробился в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с ПСВ. Борисовчане уже гарантировали себе еврокубковую осень.


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