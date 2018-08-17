Четыре примера противоречивого поведения Лукашенко в Оршанском районе 17 17.08.2018, 11:33

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Фото: ТАСС

Диктатор забывает, что он делал и говорил совсем недавно?

Лукашенко ведет себя как минимум странно. Об этом пишет «Солидарность», собравшая четыре примера непоследовательного поведения правителя в Оршанском районе:

1. Дал указание сохранить старые производственные площади. И снести их.

Посещая предприятие «Техника связи» в Барани, Лукашенко обрушился с критикой на чиновников, которые намеревались избавиться от излишних пустующих производственных корпусов (в том числе, путем продажи).

Видео позволяет увидеть, как три руководителя последовательно пытаются объяснить главе государства, что с советских времен помещений осталось и так слишком много (цеха находятся на территории 25 гектаров, 40 % не используется), но тот только еще больше раздражается.

Самое интересное, что при посещении Оршанского мясоконсервного комбината правитель занял иную позицию. Побывав в нескольких цехах, он раскритиковал то, как содержатся помещения и материально-техническая база: «К 7 ноября 2020 года здесь этого быть не должно. Надо выделить средства, организовать новый убойный цех, все это посносить (старые строения) и сделать современное предприятие».

2. Возмутился показухой. И ее отсутствием.

На Инструментальном заводе в Орше правитель выразил крайнее недовольство очковтирательством, которое ему устроили, пытаясь навести порядок на территории предприятия. Он, в частности, возмутился, что асфальт клали в траву.

На «Технике связи» в Барани Лукашенко вывело из себя другое. Он прошел по пустующим этажам, которые администрацией не используются.

– Вы превратили через этаж это помещение в туалет. Два года об одном и том же говорю – приехал: чудеса, – негодовал диктатор.

При этом, по сообщению СТВ, на «Технике связи» «вышли на рентабельность и научились зарабатывать». Но Лукашенко, как видим, больше беспокоило другое.

3. Раскритиковал за ручной режим работы. И за то, что мало вмешивались сверху.

На совещании в Орше правитель выразил недовольство тем, что если какие-то из поставленных целей по развитию района и достигаются, то только в ручном режиме. А нужно найти системные точки роста, которые позволят регионам развиваться без вмешательства сверху.

На том же совещании Лукашенко возмутился работой министров: «Все надо было бросить сюда, чтобы показать, что президент в стране есть и он управляет страной, если уж на то пошло. А вы занялись саботажем».

4. Уволил главу района, который проработал всего год.

Александр Позняк стал одной их жертв гнева правителя. Но стоит вспомнить, когда и при каких обстоятельствах он возглавил Оршанский райисполком.

Весной 2017 года под новые грандиозные задачи главой района назначили Леонида Пеньковского. Но тот проработал в должности меньше трех месяцев. Причем его уход выглядел чуть ли не побегом с отвественного участка работы: чиновник сослался на то, что состояние здоровья не позволит ему решить поставленные задачи.

В августе 2017-го на новую должность согласился помощник президента — инспектор по Витебской области Александр Позняк. И вот спустя год диктатор сделал его одним из козлов отпущения за провал поручений. Может стоило дать чиновнику больше времени на то, чтобы освоиться на новом месте и показать результат?