«Когда вернулся, рядом уже стоял «мерс» с блатным номером» 2 17.08.2018, 12:09

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Минчанин встал на «именное» место на парковке, а его подперли.

Говорят, что перед законом все равны, но кто-то равнее - или так считает. Однако ситуацию, в которую попал наш читатель, сложно назвать рядовой. Здесь был и "наезд" в стиле 1990-х, и "учение" не пожелавшего "прогнуться" под чужой произвол человека с поправкой на современные реалии. Как выяснилось, не поделили парковочное место. Что же произошло?

"У меня в тот день была встреча в бизнес-центре "А-100", - рассказал abw.by Александр. - Я заехал под открытый шлагбаум. Меня несколько удивили именные таблички на стоянке, но никаких запрещающих знаков я не увидел, поэтому спокойно запарковался и пошел в здание. Отсутствовал примерно 15 минут. Когда вернулся, рядом уже стоял "мерс" с блатным "номером", водитель вежливо предложил мне поговорить".

Но с того момента что-то пошло не так. Владелец Mersedes-Benz, представившийся Евгением, в резкой форме объявил Александру, что тот стал на его место, за которое он платит. Александр парировал, что здесь не может быть никаких личных мест - Правила дорожного движения в помощь. Когда водитель "мерса" понял, что Александр вины за собой не признает и извиняться не собирается, его, по словам Александра, "сорвало". Со словами "Я тебе сейчас покажу!" мужчина резко дал задний ход, заблокировав таким образом автомобиль Александра, чтобы тот не смог уехать, вышел из машины, хлопнул дверью и пошел по своим делам. Дескать, проучил.

Александр, недолго думая, вызвал ГАИ. Приехавший инспектор попросил вернувшегося к тому времени владельца Mersedes-Benz отогнать авто и дать уехать человеку. Препирательства ни к чему не привели, "учитель" вынужден был отъехать. "Смотрел на меня, правда, как на врага народа", - смеется Александр. В продолжении конфликта мужчина смысла не видел.

В соответствии с Указом Лукашенко №589 от 03.10.2006 "Об упорядочении работы автомобильных стоянок и автомобильных парковок", а также с Правилами, утверждёнными постановлением Совмина от 05.01.2007, и ТКП 45-3.01-116-2008, для принятия решения об организации и строительстве автомобильной стоянки или автомобильной парковки существует установленный порядок. Любая подобная инициатива проходит только по согласованию с местными распорядительными и исполнительными органами. Также владелец парковки обязан оборудовать ее дорожными знаками, электроосвещением и дорожной разметкой; а если парковка планируется платной - приборами по учету времени и оплаты за пользование парковкой, а также техническими средствами, препятствующими выезду в случае неуплаты (шлагбаумами).

Любые таблички, предусматривающие запрет на парковку любых транспортных средств, кроме клиентов заведения владельца парковки, устанавливаются только в сочетании с дорожными знаками "Стоянка запрещена" или "Остановка запрещена" (п.36 Приложения к ПДД).

Мы решили прокатиться по городу и проверить, в действительности ли именные парковки существуют в нашей стране или они только в сказках бывают.

На ул. Интернациональной, 33, натыкаемся на закрытый шлагбаум, запрещающих дорожных знаков возле специально оборудованной парковки не наблюдается. Мужчина в сторожевой будке меланхолично сообщает, что открытие-закрытие шлагбаума регулирует клиника женского здоровья "Ева", и если мы хотим проехать, нам надо туда. Что же, паркуемся неподалеку и идем в "Еву".

Девушки на ресепшене вежливы и милы. Они уведомляют нас, что парковка предназначена только для посетителей клиники, просто так оставить машину здесь никто не может. А также дают информацию, что машино-места клиника отдельно арендует у КУП "Мiнская спадчына". Однако после вопросов про знаки и согласование парковки с администрацией района и ГАИ теряются, затем сообщают, что мы можем проехать. Вот так просто. Ситуация почти анекдотическая: "Что это за пункт такой - "прокатило"? - Значит, не прокатило, вычеркиваем".

Следующий пункт назначения - тот самый бизнес-центр "А-100" на ул. Гинтовта, где у нашего читателя случился конфликт с мужчиной на Mersedes-Benz. Действительно, никаких дорожных знаков, запрещающих въезд на территорию бизнес-центра, поблизости не установлено - лишь "грустит" неподалеку одинокий знак, разделяющий пешеходную и велосипедную дорожки. Шлагбаум, однако, закрыт, и даже когда мы подъехали вплотную, открывать нам никто не спешил.

Рядом со шлагбаумом обнаружился звонок, но позвонить мы в него не успели. К стоянке подъехал солидный внедорожник - и шлагбаум, угрюмо перегораживавший нам путь, послушно пополз вверх. Мы воспользовались ситуацией и прошмыгнули следом. Что же, на территорию попали. Салон Hyundai, мойка, СТО, пивной ресторан Beerfest - это все здесь.

Территория чистая и аккуратная, ощущение, что она находится вне шумного и пыльного города. На машино-местах действительно установлены именные таблички организаций, расположенных в этом здании, однако далеко не на всех. Большинство автомобилей посетителей того же ресторана ютится в два ряда со стороны проезжей части.

Выгонять нас с занятого места, однако, никто не спешит. Сделав несколько кадров, мы собираемся уезжать, но шлагбаум, до этого беспрепятственно пропускавший заезжающие и выезжающие автомобили, закрыт. Впрочем, уже через минуту к нам подбегает, балансируя на высоких каблуках, сотрудница центра и, нажимая на кнопку звонка на шлагбауме, с извиняющейся улыбкой поясняет, что охранник, скорее всего, нас не видит, но нас сейчас выпустят. Примечательно, что, когда мы подъезжали к шлагбауму, охранник смог-таки заметить и пропустить на территорию стоянки автомобиль представительского класса.

А вот в офисе компании "Альфалидер", расположенном по ул. Лобанка, "свои" права на парковочные места не качают, хотя таблички имеются. "Эти машино-места всего лишь закреплены за нами, - вежливо объяснили нам наличие табличек, - а так, разумеется, на них может парковаться любой, кто захочет".

Брать деньги с организаций за стоянку на общедоступных парковках - так можно?

Прежде всего, каждому водителю не помешает знать, что любые таблички с изображением логотипа заведения не регламентированы Правилами дорожного движения. Они не относятся к дорожным знакам, их нельзя считать дополнительными табличками к дорожным знакам. Кто-то устанавливает таблички так, что они не мешают водителям и служат чисто напоминанием (прокатит - не прокатит), но кто-то создает установкой подобных табличек препятствия дорожному движению. В таком случае любой водитель должен руководствоваться исключительно ПДД, а следовательно, имеет право убрать с дороги подобное препятствие.

34. В случае обнаружения или создания на дороге препятствия, создающего опасность для движения, участники дорожного движения обязаны:

34.1. принять меры по его устранению;

34.2. при невозможности устранения препятствия - обозначить его в соответствии с настоящими Правилами или иным способом, обеспечивающим безопасность дорожного движения, после чего сообщить о препятствии в милицию либо дорожно-эксплуатационную или коммунальную службу.

Запрещать участнику дорожного движения парковаться на общедоступных парковках и устранять с дороги элемент, препятствующий движению транспорта, никто не вправе.

Статья 18.1 КоАП гласит: "Умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установки постов или иным способом - влечет наложение штрафа от 6 до 10 базовых величин".

Мы позвонили в офис группы компаний "А-100" и попросили разъяснить, почему возле бизнес-центра "А-100" на ул. Гинтовта ограничен доступ на парковку у их здания, а также прокомментировать конфликтную ситуацию, произошедшую с нашим читателем.

Однако руководитель отдела маркетинга Екатерина Лапушинская комментировать что-либо без письменного запроса на электронную почту отказалась, при этом горячо отстаивала право арендаторов бизнес-центра "А-100" на "личные" машино-места. Мы направили требуемый запрос Екатерине на электронный ящик. Когда представители групп компаний "А-100" пожелают высказаться на эту тему, мы опубликуем их ответ.

Директор КУП "Мiнская спадчына" Александр Кохан общаться с журналистами отказался, сославшись на сильную занятость. Поэтому информацию о том, что КУП якобы сдает общедоступные парковочные места в аренду предприятиям, ни подтвердить, ни опровергнуть нельзя.

Также мы связались с Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь и выяснили кое-что интересное.

Начальник отдела градостроительства Татьяна Гавриленко сообщила следующее: "Да, при строительстве офисных зданий есть нормы, по которым рассчитывается количество машино-мест в зависимости от количества организаций, которые будут расположены в этом здании. Но как будут делиться эти машино-места между организациями и прочими участниками дорожного движения, наши нормативы не регламентируют".

То есть при отсутствии согласия администрации района и ГАИ и установленных запрещающих дорожных знаков наличие именных табличек на общедоступных парковочных местах незаконно.

Белорусы слывут тихим и законопослушным народом. Сказано "нельзя" - значит, нельзя, стоит кричащая табличка - значит, самое время вжать голову в плечи и повернуть назад. Но многие ли из нас задумываются о законности тех или иных требований: не много ли берёт на себя требующий?