В Украине начали выращивать яблоки со смайликами

В Украине начали выращивать яблоки со смайликами2
- 17.08.2018, 12:17
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В следующем году фермеры начнут выращивать со смайликами груши и сливы.
В Винницкой области фермеры стали выращивать яблоки со смайликами. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 17 августа.
Технологию позаимствовали у японцев: берут наклейку со смайликом, наклеивают на плод, пока он еще зеленый. Наклейка висит, пока яблоко не созреет, затем ее сдирают. В результате – получаются яблоки с естественным смайликом, – говорится в сообщении.
Наклейка имеет свойство растягиваться и не травмирует яблоко. В итоге оно сохраняет все свои полезные свойства.
Отмечается, что за одно яблоко со смайликом просят шесть гривен. В следующем году фермеры планируют начать выращивать со смайликами груши и сливы.