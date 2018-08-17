России предсказали череду дефолтов 17.08.2018, 12:24

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Это может произойти после налогового удара по крупному бизнесу.

Реализация инициативы по изъятию сверхдоходов у российских компаний горно-металлургического и химического комплекса приведет к дефолту ряда предприятий и замедлит рост ВВП, заявил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), передает finanz.ru.

Изъятие нарушает основные принципы предпринимательской деятельности, считает объединение предпринимателей.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов в письме Владимиру Путину предложил изъять у металлургических и химических компаний 513,7 млрд рублей дополнительных доходов и направить их на выполнение майского указа президента. В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что позиция Владимира Путина по изъятию сверхдоходов будет сформулирована после проработки предложения в правительстве.

«Компании столкнутся с общим кризисом кредитоспособности и платежеспособности, - заявил РСПП в ответ на инициативу. - Реализация инициативы приведет к дефолту ряда компаний».

Это вынудит компании пойти на сокращение инвестиционных и социальных программ, а также отнимет «любые стимулы к повышению эффективности и производительности предприятий», считает РСПП.

«Все это окажет негативный эффект на конкурентоспособность и лидирующие позиции российских предприятий на мировом рынке, сопровождаемый отрицательным мультипликативным эффектом на смежные отрасли, что в конечном итоге приведет к сокращению налоговой базы и снижению темпов роста ВВП», - говорится в заявлении. Более того, предлагаемая инициатива приведет к невозможности исполнения майского указа президента РФ Владимира Путина "в части прорывного развития отраслей и наращивания экспорта несырьевых товаров", предупреждает РСПП.

В список компаний, у которых предлагается изъять допдоходы, попали, в частности, НЛМК, «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, «Мечел», «Металлоинвест», Evraz, «Норникель», «Алроса», «Полюс», «Сибур», «Уралкалий» и «Фосагро».

По данным источников ТАСС, «к вечеру четверга» свои мнения по поводу инициативы и расчеты в Минфин должны были представить четыре профильных российских министерства, среди которых Минпромторг, Минэкономразвития, Минэнерго и Минпироды. Общая позиция министерств, которым поручено представить обоснования, должна быть сформирована 17 августа.

В четверг источник в Минэкономразвития сообщили ТАСС, что его ведомство против изъятия, а источник в Минприроды - что его ведомство видит риски от этой инициативы, в том числе для геологоразведки, объемы которой могут снизиться из-за дополнительной нагрузки на отрасль.