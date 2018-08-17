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Арина Соболенко: Я просто говорила себе: давай, ты сможешь бороться за каждый матч

  • 17.08.2018, 12:43
Арина Соболенко
Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Белоруска прокомментировала победу над француженкой Каролин Гарсия.

Белоруска Арина Соболенко, победившая в третьем круге престижного турнира в Цинциннати (США) француженку Каролин Гарсия (6:4, 3:6, 7:5), прокомментировала свои ощущения, передает pressball.by.

- Я просто говорила себе: давай, ты сможешь бороться за каждый матч. Не знаю, как мне удалось отыграть матч-пойнт, потому что Каролин отлично подала, но я смогла отбить мяч. Она подавала, а я думала, о нет, нет! Затем я как-то смогла взять подачу, мне повезло... Когда я победила Возняцки, я начала больше верить в себя, мне стало легче играть против сильных соперниц. Теперь я не чувствую такого давления, думая, что играю против лучших. Мне вполне комфортно, я знаю, что могу бороться с ними... Играть против Возняцки мне было особенно не комфортно, потому что она хорошо бьет и отлично двигается по корту. Но после того, как я ее победила, я подумала, если я могу обыграть Возняцки, почему я не могу повторить это в матчах с другими соперницами?, — цитирует Соболенко пресс-служба WTA.


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