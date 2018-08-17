СМИ: Склад боеприпасов РФ в Приднестровье может взорваться 2 17.08.2018, 12:44

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Политики и активисты в Молдове обратили внимание на проблему.

Зеленая экологическая партия Молдовы выражает обеспокоенность и осуждает активизацию военных действий в приднестровском регионе со стороны оккупационных сил Российской Федерации, в том числе маневры с элементами форсирования реки Днестр.

Об этом передает Radio Chisinau.

Партия хочет, чтобы правительство "заняло твердую позицию в отношении бесконтрольных действий Российской Федерации и незаконных органов в приднестровском регионе", - говорится в заявлении.

"Это провокационное поведение нарушает отлаженный механизм обеспечения стабильности в Зоне безопасности и может генерировать новую напряженность в регионе. Запрет наблюдателям ОБСЕ вести контроль военной деятельности в соответствии с действующими документами четко продемонстрировал намерения российских и сепаратистских сил обострить ситуацию в Зоне безопасности. Эти меры также создают предпосылки для угрозы безопасности вокруг склада боеприпасов в селе Колбасна, который может взорваться или загрязнить воду и почву, тем самым оказывая влияние на окружающие области", - говорится в заявлении "зеленых".

Напомним, 13 августа на официальном сайте Западного военного округа России появилась информация о том, что Оперативная группа российских войск, дислоцированная в приднестровском регионе, подготовила боевую бронетехнику для возможных учений с переходом водных барьеров.

Утром 14 августа на левом берегу Днестра, в районе пляжа в селе Тырнаука Слободзейского района и у пешеходного моста через реку Днестр в Тирасполе, была размещена бронетехника и военные грузовые автомобили без номерных знаков и знаков различия. Молдавские силы не были допущены на эти территории. Как заявил министр обороны страны Еуджен Стурза, Россия пошла на провокацию против Молдовы.

Согласно подписанному в 1992 году в Москве Соглашению о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре, в Зоне безопасности (более 200 км вдоль реки) разместили посты миротворческих сил России, Молдовы и Приднестровья.

Позже была основана и Объединенная контрольная комиссия, в состав которой вошли представители Приднестровья, Молдовы, России, Украины и ОБСЕ, Объединенное военное командование, Объединенный штаб, Совместные миротворческие силы и аппарат военных наблюдателей. Проведение военных учений в зоне безопасности требует разрешения ОКК, чего в данном случае не было сделано, отмечают в ОБСЕ.

Главной задачей миротворцев стало сохранение мира и поддержание правопорядка в зоне вооруженного конфликта, а также создание предпосылок для разрешения конфликтных ситуаций мирными политическими средствами.

В последние годы произошли многочисленные изменения в отношениях между Молдовой и непризнанной республикой: восстановлены телефонная связь и железнодорожное сообщение между Кишиневом и Тирасполем, Кишинев начал признавать дипломы Приднестровского государственного университета, молдавские фермеры снова работают на спорных землях под Дубоссарами, на Приднестровье распространилась зона свободной торговли с ЕС, потому что ПМР стала частью молдавского соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом.