Кто является главной мишенью в деле Манафорта 17.08.2018, 13:05

Пол Манафорт

Фото: NBC NEWS

Расследование схем с деньгами Януковича может быть лишь рычагом давления.

Сторона обвинения завершила допрос свидетелей в деле бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа - Пола Манафорта. Показания в суде дали 27 свидетелей. Последними на вопросы прокуроров отвечали топ-менеджер Federal Savings Bank Джеймс Бреннан, которому предоставили иммунитет от уголовного преследования, и спецагент по расследованию экономических преступлений минюста США Пола Лисс, пишет liga.net.

Как ожидают американские СМИ, уже на этой неделе стороны в первом деле Манафорта выступят с заключительным словом. После чего жюри присяжных в отведенный законом срок огласит свое решение.

Политконсультант ждет вердикта под стражей, в тюрьме пригорода Вашингтона – Александрии. Такое решение суд принял в июне после того, как прокуратура обвинила его попытках влиять на показания свидетелей.

Два года назад, в разгар выборов президента США Пол Манафорт попал в эпицентр скандала - выяснилось, что он длительное время работал теневым советником беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Сначала ему пришлось подать в отставку с поста главы штаба Трампа, а теперь - и предстать перед судом.

В чем обвиняют Манафорта

Против Манафорта открыты два уголовных дела. Одно слушается в федеральном окружном суде Александрии (штат Вирджиния), второе - в окружном суде столичного округа Колумбия.

Главные обвинения в его адрес - заговор против США (речь идет о связях с Россией во время президентских выборов 2016 года, которые выиграл Трамп), работа в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации, отмывание денег через Кипр и Сейшелы, уклонение от уплаты налогов и дача ложных показаний. С 2006 года и до нынешнего времени Манафорт и его младший партнер Ричард Гейтс скрывали доходы от налогообложения в США, продолжая использовать средства для собственного удовольствия, говорится в документах окружного суда.

В американской прессе активно обсуждают информацию о том, что Манафорт продвигал интересы президента Российской Федерации Владимира Путина в США через олигарха Олега Дерипаску.

Янукович и украинский след

Связь Манафорта и окружения Януковича на данном этапе - основной эпизод. Манафорта в Украину пригласил, предположительно, бизнесмен Ринат Ахметов. Это произошло после оранжевой революции, в 2005-2006 годах. Задачей было реанимировать репутацию Партии регионов и вернуть Януковича в большую политику после поражения в результате первого Майдана.

Манафорт начал консультировать Партию регионов, и очень успешно. В 2006 году регионалы взяли на выборах первое место - 32%, опередив БЮТ и Нашу Украину. Выборы в ВР 2007 года дали партии еще больше голосов - 34,37%. Президентские выборы в 2010 году выиграл лидер партии Виктор Янукович.

Таким образом, Манафорт проработал политтехнологом беглого экс-президента и его партии около десяти лет. И был не последним человеком в украинской власти с привилегией входить в президентские кабинеты в любое время. Манафорт знал, как надавить и изменить мнение экс-президента, используя опросы и технологические аргументы.

Издание The Atlantic утверждает, что соратник Януковича, глава его администрации и все еще народный депутат Сергей Левочкин собирал с украинских олигархов деньги на нужды американского советника. При этом у Манафорта при Януковича было своя теневая группа группа влияния. "Вы должны понимать, мы долго работали в Украине, и у Пола... в каждом министерстве был свой человек", - рассказал один из партнеров VIP-пиарщика Рик Гейтс.

Бывший советник Кабмина по вопросам экономики Андерс Аслунд говорит, что Манафорт буквально лепил образ Януковича: научил носить костюмы, улыбаться и вести короткие беседы - "делал это тихо и очень элегантно".

Неизвестные ранее снимки Януковича, которые Манафорт пытался изъять из своего дела (фото - Bloomberg)

Сотрудничество Манафорта с регионалами продолжилось и после бегства Виктора Януковича в Россию. С его помощью в 2014 году партия прошла в Верховную Раду под новой вывеской Оппоблока. За консультации Оппоблока на выборах в том году он получил $1 млн. Всего лоббист приезжал в Украину 17 раз в 2014 и 2015 годах.

В деле о черной бухгалтерии Партии регионов имя Манафорта упоминается в 22 записях в период с 2007 по октябрь 2012 года. Общая сумма расходов, указанная на его имя - 12,7 млн долларов США.

Расследование в Украине и США

В Украине этот и другие эпизоды по Манафорту не расследованы.

Сначала в НАБУ и САП открестились от расследования деятельности Манафорта как политического консультанта Партии регионов: наличие его фамилии в списках "черной бухгалтерии", по мнению детективов, еще не означает, что он действительно получил деньги.

"Манафорт вообще не украинский гражданин", - объяснил LIGA.net эту логику источник в НАБУ. Это означает, что он не может совершать коррупционные деяния согласно украинскому законодательству. САП определил подследственность и передал все дела по черной бухгалтерии в Генпрокуратуру.

"Единственное, что по эпизоду, где было сообщено о подозрении главе ЦИК Охендовскому, детективы НАБУ были включены в общую следственную группу с прокурорами ГПУ", - отметил собеседник.

С 27 июня 2017 года дела Манафорта находились в Генеральной прокуратуре. И тоже не расследовались. Как рассказал LIGA.net глава управления специальных расследований Сергей Горбатюк, с американским лоббистом непосредственно связаны три уголовных производства. Это "амбарная книга" Партии регионов с расходами Манафорта, растрата средств Минюста на отчет об аресте Тимошенко при Януковиче и эпизод об отмывании 750 тысяч долларов через Киргизстан, который обнародовал нардеп Сергей Лещенко.

В мае этого года Горбатюк сообщил, что Генпрокуратура пять месяцев не расследует эпизоды по бывшему руководителю штаба Трампа. Такое указание "поступило извне". Возобновили расследование только публикации The New York Times, где говорилось о замораживании дел Манафорта в ГПУ. Газета связала это с тем, что Украина не хочет оскорблять Трампа и рассчитывает получить финансовую и военную помощь от новой администрации США.

"Это какая-то очень мутная история", - подтвердил источник LIGA.net в БПП. По его словам, если сопоставить даты, то выходит, что как только дело Манафорта в Киеве заморозили - и Украина почти сразу получила военную помощь от США.

А вот в Штатах приключения Манафорта в Украине стали предметом масштабного расследования.

В начале августа в суде прозвучала цифра: только за пять лет работы в Украине и только официально Пол Манафорт заработал 14 миллионов долларов. В 2010 году он задекларировал доход в $504 тысяч, в 2011 доход увеличился - $3,1 млн, в 2012 - $5,4 млн, в 2013 - $1,9 млн, в 2014-м - порядка $3 млн.

Бухгалтер политтехнолога в суде призналась, что подделывала документы по просьбе Манафорта и его партнеров.

Спецпрокурор Роберт Мюллер утверждает, что реальная цифра в четыре раз больше: Манафорт за лоббизм интересов пророссийских политиков в Украине заработал 60 млн долларов. Когда его работа в Украине закончилась, он обманным путем получил кредиты на миллионы долларов, чтобы продолжать вести роскошный образ жизни.

Полученные от украинских олигархов миллионы Манафорт прятал с помощью подставных компаний на Кипре, Сейшельских островах и в Великобритании, заявил в суде свидетель и бывший бизнес-партнер Рик Гейтс. На вопрос, были ли деньги на счетах этих компаний доходами Манафорта, Гейтс ответил в суде утвердительно: "Да".

Гейтс сообщил, что Манафорт поручал ему оформлять полученные из Украины средства не как доходы, а как займы, что уменьшало сумму налогов на них. При этом он назвал фамилии работодателей своего босса, пишет The Washington Post - это Ринат Ахметов, Сергей Левочкин, Сергей Тигипко, Андрей Клюев и Борис Колесников.

В холдинге Ахметова СКМ утверждают, что сотрудничество с Манафортом прекратили после 2005 года.

Обвинение указывает, что с помощью Гейтса Манафорт отмыл более 30 млн долларов дохода, которые скрыл от минфина и минюста США. Его помощник, в свою очередь, скрыл около трех миллионов долларов дохода.

Путин и главная мишень спецпрокурора Мюллера

Экс-глава ФБР Роберт Мюллер в статусе спецпрокурора ведет расследование с мая 2017 года. Он изучает связи и координацию между РФ и любыми лицами из штаба Трампа, который до августа 2016 года возглавлял Манафорт. Задача - выяснить, был ли заговор с правительством России с целью подорвать позиции Хиллари Клинтон.

В феврале следствие уже предъявило обвинения 13 российским гражданам, которые работали на "фабрике троллей" и через соцсети распространяли лживую информацию о Клинтон. В июле Мюллер обвинил во вмешательстве в выборы президента 12 россиян, которые могут быть офицерами главного разведуправления управления (ГРУ) генштаба вооруженных сил РФ.

Манафорт и его окружение - в фокусе внимания спецпрокурора. В марте он запросил у Трампа и его советников, в том числе Манафорта, все электронные и бумажные письма и документы с ноября 2015 года.

В Белом доме заверяют, что обвинения следствия в адрес Манафорта не имеют ничего общего с президентской кампанией Трампа, а вызваны только отмыванием денег в Украине. Но, как опровергает это заявление New York Times, его уголовное преследование связано в первую очередь именно с Россией.

Даже в Украине работа Манафорта всегда касалась РФ, говорит эксперт центра Atlantic Council Эвелин Фаркас. "Мы знаем, что Янукович был человеком Путина в Киеве... Мы пока не знаем, в какой степени Манафорт был человеком Путина в Вашингтоне. Это, возможно, тоже придется решать суду присяжных", - говорит эксперт.

Associated Press пишет, что в связке Манафортом порядка 10 лет работал украинец Константин Килимник. Он разрабатывал стратегии, которые Манафорт продавал клиентам в РФ и Украине, и был ключевым посредником между шефом и основными финансовыми спонсорами, в частности приближенным к Путину российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Офис спецпрокурора Мюллера назвал Килимника "российским разведчиком" и обозначил в деле как "Лицо А". Сам уроженец Украины заявил, что не связан с ГРУ РФ.

По данным АР, Манафорт работал на Дерипаску, продвигая интересы президента РФ Владимира Путина. Например, предлагал противодействовать антироссийским настроениям в постсоветстких странах. С 2006 по 2009 год между ними якобы действовал контракт на 10 млн долларов ежегодно - затем они рассорились.

Миллиардер, конечно, все отрицает. Но агенты ФБР в июле 2017 года провели в доме Манафорта обыск и получили "ключевые доказательства финансовых связей подозреваемого с Дерипаской". Судебные документы говорят о том, что Дерипаска еще в 2005-2006 годах поддерживал консультационные услуги Манафорта в Украине.

По предварительным подсчетам, за финансовые махинации с украинскими деньгами Манафорту светит 80 лет тюрьмы (по другим оценкам - до 305). "Учитывая характер обвинения и объем доказательств, подсудимый с большой долей вероятности проведет остаток жизни в тюрьме", - заявил судья окружного суда Вирджинии.

Чтобы срезать срок или избежать наказания, на сделку со следствием пошли фигуранты дела Манафорта. Банкиры топ-уровня, экс-партнер Рик Гейтс и даже бывший зять Джеффри Йохай. Но все это - мелкая рыба. Если заговорит сам Манафорт, то он может раскрыть немало деталей в расследовании о вмешательстве России в американскую предвыборную кампанию 2016 года. Похоже, на это и делает ставку экс-глава ФБР Роберт Мюллер: раскрытие деталей российского вмешательства и роль Кремля в победе Трампа - в обмен на сделку со следствием.