Видеофакт: На трассе М5 лошадь влетела в салон автобуса через лобовое стекло 3 17.08.2018, 13:28

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Фото: МЧС

Инцидент произошел в Жлобинском районе.

В Жлобинском районе в движущийся рейсовый автобус Neoplan влетела лошадь. В момент столкновения в автобусе находились 29 пассажиров и 2 водителя.

Подробности сообщили в МЧС.

Инцидент произошел 17 августа в 2 часа ночи на трассе М5 Минск — Гомель в районе деревни Завод Жлобинского района. В результате столкновения лошадь оказалась зажата в салоне.

Работниками МЧС при помощи специального оборудования и инструмента извлекли животное из салона автобуса. Никто из людей не пострадал, лошадь погибла.

Фото: МЧС

Фото: МЧС