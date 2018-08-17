В России предложили передавать личные данные граждан без их ведома 3 17.08.2018, 13:34

Ряд IT-компаний, операторов связи и банков разработали поправки к закону «О личных данных».

Ряд представителей российского бизнеса предложили разрешить передачу от одной компании другой личных данных о гражданах без уведомления последних.

Соответствующие поправки в закон "О персональных данных" фонд "Сколково" уже отправил в рабочую группу по нормативному регулированию цифровой экономики, сообщает газета "Ведомости" вечером в четверг, 16 августа, со ссылкой на представителя фонда. Сейчас компаниям запрещено передавать дальше личные данные, полученные с согласия их обладателя.

Авторы поправок - эксперты IT-компаний, операторов связи, банков - предлагают разрешить перепоручение обработки данных, уведомив лишь компанию-заказчика, поясняет газета, которая ознакомилась с этим документом. Согласно нему, фирмы смогут обрабатывать данные в целях, которые посчитают выгодными для себя, а не только в изначально согласованных.

Нельзя будет запретить передачу данных

Если поправки будут одобрены, компании должны будут отвечать за сохранность доверенных им личных данных и уведомлять их обладателей о том, кому передают их, например, опубликовав на своем сайте соответствующий список. Выбранные способы дальнейшей передачи данных должны быть "зафиксированы" в договоре о согласии на их обработку, отмечается далее. При этом нельзя будет запретить передачу личных данных по цепочке, можно только отозвать первоначальное согласие.

Директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович считает, что поправки нарушают права пользователей. Данные могут принадлежать только субъекту и только он может ими распоряжаться, присваивать его данные не может никто, отметила Орехович в беседе с "Ведомостями".