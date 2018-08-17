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Ахиллесова пята Путина

  • Алексей Рощин
  • 17.08.2018, 13:51

Американские санкции подбираются к роковой для Кремля черте.

Шокирующая информация на Телеграм-канале Давыдов-Индекс:

"Нефть сегодня подросла после сильного падения накануне. Brent торгуется в районе $71 за бочку. Трамп приступил к реализации программы по обвалу цен на "чёрное золото". В Конгрессе США началась разработка законопроекта, позволяющего судить за картельные манипуляции нефтяным рынком. Данных шагов стало достаточно для саудитов, чтобы начать наращивать объемы добычи нефти и частично свернуть сделку с Россией по стабилизации ситуации на рынке нефти. Эр-Рияд нарастил добычу до рекордных отметок за 4 года. Это вызвало рекордный за 1,5 года избыток в США.

В целом, рынок нефти находится на пороге сильных движений. $ 50 за баррель вполне реально".

Это уже не персональные санкции в отношении Ротенбергов и прочий детский сад; в данном случае Трамп добирается до самого что ни на есть "мягкого подбрюшья" путинской России - цены на нефть! Нельзя ведь не отметить, что последние пару лет на рынке у всех на виду процветает самый натуральный картельный сговор - Россия, саудиты, Иран сговорились сдерживать добычу ради поддержания высоких цен... и вот Трамп бьет в это самое уязвимое место, по картелю.

Вообще, в кажущемся хаосе самых разных санкций-антисанкций в адрес РФ прорисовывается наконец четкая и убийственная линия. В чем ахиллесова пята России? Она хорошо обрисована еще в давней книжке "Почему Россия не Америка": Россия - страна несамодостаточная, она не может жить без очень серьезной подпитки из-за рубежа, продовольственными и промышленными товарами. Но на покупки нужна ВАЛЮТА, и с валютой в России всегда были сложности. Которые удалось решить только в "нулевых" за счет стремительного взлета цен на углеводороды.

И вот США перекрывают потоки валюты в Россию. Сначала запретили заимствования банков напрямую на Западе; РФ извернулась, придумав продавать ОФЗ с перспективой кэрри-трейд - в Россию ломанулись зарубежные спекулянты и понесли валюту - и вот теперь за счет запрета покупать ОФЗ США перекрывают и этот ручеек: спекулянты убегут и перестанут приносить баксы. И третий удар в то же место - картельное расследование и обрушение цены нефти.

Если баррель вернется к 50, то рубль, очевидно, довольно скоро улетит в небеса. Нам, во всяком случае, прожужжали все уши, что даже при нефти за 75-80 бюджет России на грани коллапса, и надо срочно повышать пенсионный возраст, а то и вовсе отменять пенсии.

Алексей Рощин, livejournal.com


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