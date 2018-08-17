Рост экономики ЕС: Польша возглавила рейтинг 1 17.08.2018, 14:30

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Вторую строчку по росту ВВП заняла Венгрия, третью - Румыния и Латвия.

Рост реального ВВП ЕС во втором квартале текущего года составил 2,2% по сравнению со вторым кварталом 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Евростата - европейского статистического бюро, передает eurointegration.com.

Рост в Польше и Венгрии – 5,0% и 4,4% соответственно. Далее в рейтинговой таблице расположились Румыния и Латвия (по 4,2%), Словакия и Кипр (по 3,9%) и Литва (3,7%).