Перестрелка в Ивацевичском районе: один милиционер погиб 17.08.2018, 16:03

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(Обновлено) Злоумышленник задержан.

17 августа в деревне Бобровичи Ивацевичского района произошла перестрелка местного жителя с сотрудниками милиции. Один участковый погиб, второй ранен, сообщили tut.by в Телеханском сельском исполнительном комитете. Как сообщает СК, в результате спецоперации, проведенной сотрудниками ОМОН, житель деревни Бобровичи обезврежен и задержан.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительной информации, милиционеры приехали к 57-летнему местному жителю. Пожилой мужчина открыл огонь из ружья по милиционерам. В результате погиб участковый. Второй милиционер получил ранение.

В Следственном комитете подтвердили информацию о стрельбе. Убитому милиционеру 42 года, раненому — 23, он в реанимации.

«В настоящее время он забаррикадировался дома, отказывается сдаться и угрожает продолжением стрельбы», — рассказали в ведомстве.

Известно, что стрелявший мужчина проживал в доме один.

«Сегодня днем этот дед взял ружье и пошел по улице гулять. Люди вызвали милицию. Приехали участковые. Он в них из ружья и выстрелил. Одного участкового уложил на месте, второго вроде как не довезли до больницы», — сообщили местные жители.

Местные жители также отметили, что сейчас место происшествия оцеплено сотрудниками милиции.