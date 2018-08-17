Турецкая лира рухнула после анонса новых санкций США 17.08.2018, 15:27

2,545

Фото: Reuters

Турецкая лира возобновила стремительный обвал на новостях о том, что США готовят новый пакет санкций против Анкары.

После того, как суд в Турции отказался освободить американского пастора Эндрю Брансона, который больше года находится под арестом по обвинению в шпионаже и причастности к попытке госпереворота, американский Минфин в ночь на четверг анонсировал дополнительные ответные меры, передает finanz.ru.

"У нас есть еще, что мы планируем сделать, если они его быстро не освободят", - заявил глава ведомства Стивен Мнучин на заседании президентского кабинета под председательством Дональда Трампа.

Сам Трамп сообщил, что "Турция многие годы пользовалась Соединенными Штатами", назвав при этом Брансона "великим патриотом, находящимся в заложниках".

На заявлениях из США курс доллара к лире на торгах в пятницу подскочил на 10%: в считанные часы лира обвалилась с 5,78 до 6,35 за доллар, практически ликвидировав завоевания последних двух сессий.

Поддержку Турции в размере 15 млрд долларов согласился оказать Катар, а центробанк ограничил приток лир в финансовую систему через операции репо и резко поднял стоимость игры против национальной валюты через операции своп.

Но все эти меры могут дать лишь временную передышку: без радикального изменения политики лира обвалится до отметки 8 за доллар, прогнозирует стратег по развивающимся рынкам SEB Пер Хаммарлунд.

Несмотря на радикальную риторику президента Реджепа Эрдогана, уже пригрозившего отказаться от американской электроники и пообещавшего новые ответные меры, Турция критически зависит от внешнего финансирования, констатирует Райффайзенбанк.

Приток валюты от экспорта не покрывает все расходы на импорт - торговый баланс имеет дыру в размере 25 млрд долларов, которую удавалось покрывать лишь за счет притока зарубежных инвестиций.

Отдельной проблемой становится внешний долг, достигающий 466 млрд долларов, при том что доступные ЦБ резервы составляют лишь немногим больше 80 млрд.

Геополитическое обострение у властей Турции стало спусковым крючком давно зревшего кризиса, говорит трейдер Investec Bank Джуллин Риммер: и без санкций - с 2011 по начало 2018 года - лира обесценилась в 5 раз.

То, что происходит в Турции, можно расценивать как разминку, предупреждает управляющий Algebris Investments в Лондоне Альберто Галло: в период избытка денег и мягкой монетарной политики развивающиеся страны набрали больше 4 трлн долларов нового долга. Теперь же ставки растут, а ФРС изымает долларовую ликвидность из системы, сокращая баланс, и рынки EM сыпятся один за другим.

"Страны EM продолжают проявлять беспечность, - отмечает Галло. - Между тем их долг издает сигнал тревоги".