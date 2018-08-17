Ушел из жизни известный журналист Юрий Топорашев 17.08.2018, 15:30

Его называли одним из «зубров» белорусской журналистики.

На 83 году ушёл из жизни Юрий Павлович Топорашев — известный журналист, юрист, медиа-тренер.

В своё время он работал заведующим отдела «Вечернего Минска», заместителем главного редактора газеты «Фемида» в её лучшие времена, сотрудником журнала «Вожык», «Юридической газеты». Юрий Павлович вёл программы «Народный контроль», «Закон и порядок», которые, как он признавался, по остроте поднимавшихся социальных проблем были куда более открытыми и менее цензурируемыми, чем передачи на сегодняшнем телевидении, передает baj.by.

Он также активно сотрудничал с журналом Белорусской ассоциации журналистов «Абажур».

"С Юрием Павловичем мы с тренингами по современной журналистике объездили практически все значимые независимые региональные издания", — пишет Александр Коктыш.

Из интервью газете «Бобруйский курьер»:

«Если вернуться к тому времени, когда я работал на ТВ, то, несмотря на то, что у нас был куратор из ЦК на Карла Маркса, 38, который объяснял нам, как и что нам делать, мы все равно делали качественный продукт».

Он признавался, что обожает джаз, и говорил, что тот продлевает ему жизнь...

Его называли одним из «зубров» белорусской журналистики.

Похоронен Юрий Топорашев будет на Северном кладбище.

Вечная память.