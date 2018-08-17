Фотофакт: Очень странная реакция Гуренко на голы, которые «Динамо» забивало «Зениту» 2 17.08.2018, 15:38

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Сергей Гуренко

Фото: ТАСС

Когда вся скамейка запасных радовалась голам, Гуренко хватался за голову.

В интернете продолжается дискуссия по поводу игры минского «Динамо» и питерского «Зенита» в Лиге Европы. Читатели спортивных сайтов обратили внимание на несколько странных моментов.

Например, отсутствие в заявке «Динамо» лучшего игрока первого матча серба Уроша Николича. Перед игрой были сообщения, что легионер здоров и тренируется. Однако в заявку он не попал якобы по причине воспаления ахиллова сухожилия. При этом серб играл с таким же воспалением последний месяц, пишет nn.by.

Бросилось в глаза и то, что тренер «Динамо» Сергей Гуренко так и не выпустил на игру своего сына Артема, который выходил на поле одиннадцать матчей подряд. А в этой игре было даже не три, а четыре замены.

И наконец, очень странная реакция Сергея Гуренко на забитые командой голы. Когда вся скамейка запасных радовалась сначала голу Владимира Хващинского (его отменили через офсайд), а после Яхаи (его зачислили), Гуренко хватался за голову.

Реакция Гуренко на гол Хвощинского…

…и Яхаи.

Возможно, Гуренко всегда так реагирует в стрессовой ситуации? Похоже, что нет.

Мы просмотрели трансляцию первой встречи «Динамо» и «Зенита» в Минске. Реакция Гуренко на забитые командой голы не всегда попадала в трансляцию, но из того, что показали по телевидению, видно, что за голову он все же не хватался.