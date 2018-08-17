Завтра в Беларуси снова подорожает бензин 1 17.08.2018, 15:46

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С начала года цены на автотопливо повышаются в 11-й раз.

Концерн "Белнефтехим" с 18 августа повысил на 1 копейку розничные цены на автомобильное топливо. С начала года цены на автотопливо повышаются в 11-й раз.

"С 18 августа 2018 года изменяется стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,31 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,39 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,60 руб., ДТ – 1,39 руб.", - говорится в сообщении концерна.

В 2018 году бензин дорожал уже десять раз: 8 февраля - на 2 копейки, 10, 15, 24, 30 марта, 4, 14 апреля, 12 и 15 мая - на копейку, с 12 августа - также на копейку. Дизтопливо дорожало девять раз (в феврале-марте, мае и августе синхронно с бензином) и дешевело дважды (14 и 27 апреля - на копейку).