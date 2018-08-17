Как звучит 90-летний орган в костеле Могилева 17.08.2018, 16:35

В могилевском костеле Успения Девы Марии и Святого Станислава впервые за 60 лет зазвучал орган.

90-летний электро-пневматический инструмент пришел на смену электронному органу, который многие годы заменял пропавший в советское время орган с керамическими трубками.

Механический орган с редкими керамическими трубками, по некоторым историческим сведениям, находился и использовался в костеле с 1912-го до 1956 года. Таких инструментов в то время было всего 4 в мире: в Ватикане, Мехико, Варшаве и Могилеве. Куда исчез инструмент после закрытия храма, неизвестно, рассказал tut.by епископ Александр. Когда же в 1990-е годы здание передали верующим, тут использовали электронный орган.

Епископ Александр начал искать возможность купить механический инструмент, когда был назначен главой могилевского костела в 2016 году.

— Я пісаў лісты ў розныя арганізацыі, за мяжу. Ведаеце, гэта нялёгкая справа. Ксёндз Аляксей Раманчук, які будуе касцёл у Барысаве, ведаючы аб маім пошуке, сказаў, што ў адным з храмаў Галандыі ёсць на продаж арган у добрым стане. Атрымаўшы фотаздымкі, параіўшыся з экспертамі, мы вырашылі яго набыць, — рассказал епископ Александр.

Орган стоил символические 10 тысяч евро, так как реальная стоимость 90-летнего инструмента — в разы больше. Купить его помогли благотворители.

Инструмент освятил представитель Святого Престола в Беларуси, апостольский нунций архиепископ Габор Пинтер. Впервые инструмент зазвучал на литургии 15 августа — играл на нем доцент кафедры Белорусской госакадемии музыки и главный органист минского архикафедрального собора Святого Имени Пресвятой Девы Марии Владимир Невдах.

— Это очень хороший инструмент, в прекрасном состоянии, ухоженный, даже если брать во внимание его 90-летний возраст, — рассказал Владимир Невдах. — Ведь самый старый функционирующий орган в мире — 1370 года, то есть ему почти 650 лет. Конечно, такие инструменты подходят для исполнения музыки своей эпохи. Этот инструмент, в костеле Могилева, подходит для музыки эпохи романтизма. И для использования во время литургий, конечно. В нем отражено все, что было характерно для органостроения того времени — особенности использования электричества и так далее.

По словам Владимира Невдаха, орган в Могилеве подходит для концертов органной музыки, к которой в последнее время возрождается интерес публики. Можно даже сказать, что посещать такие концерты модно. При этом из уже 124 органов, которые есть в Беларуси, в хорошем рабочем состоянии — всего около десятка.

Первый концерт органной музыки на 90-летнем инструменте прошел в исполнении Владимира Невдаха и Екатерины Николаевой после окончания праздничной литургии.

Орган привезли в Могилев из голландского города Эйндховен. Инструмент выполнен в готическом стиле. Его изготовил в 1928 году мастер Леон Верс Хуэрен де Хэйт Хусен, фирма которого основана в 1891 году и действует по сей день. Это 47-я работа мастера.