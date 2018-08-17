Песков: Слова Гуренко о «Газпроме»? Я бы не хотел влезать в футбольные дискуссии 4 17.08.2018, 16:39

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Дмитрий Песков

Фото: kremlin.ru

В Кремле отказались комментировать слова тренера минского «Динамо» о «Газпроме».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать эмоциональное высказывание главного тренера минского «Динамо» Сергея Гуренко о «Газпроме» после разгромного поражения от «Зенита» (1:8 ДВ) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

После встречи Гуренко заявил, что «Зенит» опередил его команду за счет продавливания через центр, за счет подач, фолов, стандартов и «Газпрома».

«Вы знаете, я бы не хотел влезать в футбольные дискуссии», — цитирует Пескова championat.com со ссылкой на «ФАН».