Стали известны подробности убийства милиционера в Ивацевичском районе 17.08.2018, 17:04

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Житель деревни Бобровичи оказался охотником.

Сосед стрелка, житель деревни Бобровичи Ивацевичского района, рассказал о местном жителе, который устроил перестрелку с милиционерами. Как стало известно euroradio.fm, стрелка зовут Дьячок Сергей.

По словам местного жителя, к Сергею Семёновичу приехали милиционеры, чтобы проверить или сдал ли он ружьё. Тот сразу начал стрелять по милиции. Один милиционер был убит на месте, второй ранен. После этого стрелок закрылся в доме и пригрозил сжечь здание.

Местные жители говорят, что Сергей Семёнович в последнее время вёл себя как сумасшедший. Говорят, что он был охотником и у него якобы изъяли оружие, а милиционеры приехали проверить это.

В деревню уже приехала группа захвата. Однако пока они не начали активные действия. По словам соседа, скорая помощь не может забрать раненого милиционера, так как сельчанин не дает возможности к нему подобраться — стреляет.

Позже стало известно, что стрелка "нейтрализовали", он жив.