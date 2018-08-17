Трамп пообещал купить истребители на сэкономленные на параде деньги 17.08.2018, 17:36

Военный парад в честь столетия окончания Первой мировой войны в США решили не проводить.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что на деньги, которые будут сэкономлены благодаря отмене военного парада, можно будет закупить истребители, передает РБК.

Трамп написал, что местные политики, которые «плохо управляют Вашингтоном, знают, как получить неожиданную прибыль, когда видят ее». Как пояснил президент, когда политиков попросили сказать цену проведения военного парада, они «захотели настолько смехотворно высокую сумму», что Трамп был вынужден отменить его.

Глава государства также сообщил, что посетит парад, запланированный на базе Эндрюс, и парад в Париже 11 ноября. Трамп также заявил, что, вероятно, удастся организовать парад в следующем году, когда снизится цена, а пока «можно закупить побольше истребителей».

Накануне Reuters со ссылкой на представителя Пентагона сообщило, что военный парад в честь столетия окончания Первой мировой войны, который хотел провести Трамп, перенесли на 2019 год. По его словам, его стоимость была оценена в $92 млн.

В феврале Трамп обратился к Министерству обороны, чтобы ведомство разработало план «грандиозного» парада, чтобы отпраздновать «военную мощь» страны.