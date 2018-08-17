Видеофакт: Новая баллистическая ракета Украины поражает цель 5 17.08.2018, 18:08

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Ракета успешно поразила морскую цель на расстоянии 100 километров.

КБ Луч опубликовало видео успешного испытания новейшей противокорабельной крылатой ракеты, которое состоялось в пятницу, 17 августа, сообщает «Новое время».

Испытания прошли на юге Одесской области в присутствии секретаря СНБО Александра Турчинова. Ракета успешно поразила морскую цель на расстоянии 100 км, она способна поражать военные и инфраструктурные объекты противника, в частности, стратегические мосты и паромные переправы. Максимальная дальность полета ракеты составляет до 300 км.