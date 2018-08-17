Жители Барановичей: У Лукашенко нет авторитета

Жители Барановичей: У Лукашенко нет авторитета3
- 17.08.2018, 18:30
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Вся система работает в неправильном направлении.
Большинство горожан уверены, что чиновники зажрались, обнаглели, думают только о своих карманах, сообщает intex-press:
«Наверное, нет такого авторитета у Лукашенко, раз чиновники не выполняют его поручения».
«Вся система работает в неправильном направлении».
«Распоряжений много и чиновников много, нужно меньше распоряжений и чиновников».
«Они их и не могут выполнить, ведь Лукашенко их и назначил», - говорят жители Барановичей.