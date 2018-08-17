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Наши госСМИ – на уровне какой-то амебы

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  • Дмитрий Растаев
  • 17.08.2018, 18:39
  • 1,351
Дмитрий Растаев

Прям, дежавю какое-то!

Что поражает в наших госСМИ, так это полная неспособность учиться на собственных косяках. Вот было «дело патриотов». На совершенно невинных людей были вылиты ушаты грязи, но дело в итоге развалилось, ибо шилось белыми нитками, и люди были оправданы. Любое вменяемое СМИ сделало бы вывод из этой ситуации, и впредь зареклось бы лить на кого-то грязь.

Но наши госСМИ – на уровне какой-то амёбы: ничему не учатся. Для любого разумного человека «дело БелТА» в своей смехотворности мало чем уступает «делу патриотов». Казалось бы, приструните перья и дождитесь, чем дело кончится – ан, нет: там были «черные души», здесь пошли «черные кобели». Прям, дежавю какое-то!

Амеба и та бы уже научилась, наверное.

Дмитрий Растаев, «Фейсбук»


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