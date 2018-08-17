Бывшая звезда крикета Имран Хан стал премьером Пакистана 17.08.2018, 18:42

Имран Хан

В 1992 году он в качестве капитана сборной Пакистана по крикету выиграл кубок мира.

Пакистанский политик Имран Хан, чья партия Техрик-е-Инсаф победила на выборах в Пакистане 25 июля, официально стал премьер-министром страны.

В пятницу, 17 августа, его кандидатуру в качестве главы правительства поддержала Национальная ассамблея Пакистана - парламент страны, сообщает ВВС.

Хан будет приведен к присяге в субботу, 18 августа. Он возглавил страну через два десятилетия после того, как пришел в политику.

65-летний Имран Хан - бывший профессиональный игрок в крикет, пакистанская знаменитость со славой плейбоя. В 1992 году он в качестве капитана сборной Пакистана по крикету выиграл кубок мира.

На выборах в 2018 году Хан, крайне популярный политик в последние годы, победил с антикоррупционной программой, обещавшей улучшить жизнь самых бедных прослоек населения страны и построить "исламское государство всеобщего благосостояния".