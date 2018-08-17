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Не «Октоберфестом» единым: самые интересные пивные фестивали осени

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  • 17.08.2018, 18:50

Белорусам стоит присмотреться к фестивалям Польши и Украины.

Лето заканчивается — пора планировать осенний пивной отпуск. Сентябрь — один из самых популярных периодов для пивных фестивалей. Но и остальные месяцы богаты на яркие события. Pivo.by выбрали для вас осенние фесты, которые стоит посетить.

Craft Beer Fest

Дата: 1–2 сентября 2018 года Место: Киев, ВДНГ, павильон №3 (пр-т. Академика Глушкова, 1) Билеты: 150 грн/день

Ночь в поезде или полтора часа в самолёте — и вы в Киеве. Украинское пиво хорошо знакомо белорусским потребителям, но о местном крафте пока не все знают. Киевский Craft Beer Fest — хорошая возможность познакомиться практически со всеми важными игроками украинского крафтового рынка. Тем более, что за два года, прошедших со времени нашей поездки туда, многое изменилось. В этот раз на фестивале будет представлено более 40 пивоварен и 100 сортов пива. Кроме пива, можно будет послушать и потанцевать под музыку, позаниматься пивной йогой и, конечно, вкусно поесть на фудкорте.

The Beavertown Extravaganza

Фестиваль Extravaganza
Фото: Good Beer Hunting

Дата: 7–8 сентября 2018 года Место: Лондон, Printworks (Surrey Quays Rd) Билеты: £40/день, £65

Extravaganza организовуется пивоварней Beavertown и до недавнего времени считался одним из самых интересных крафтовых фестивалей Европы. Правда, после продажи Beavertown концерну Heineken, отношение многих участников сильно изменилось: практически половина из первоначально заявленных 90 пивоварен отказалась от участия в фестивале. Но несмотря на это его состав и география остаются очень интересными: американцы The Lost Abbey, Firestone Walker, New Belgium, датские пивоварни Mikkeller, To Øl, шведы Omnipollo и Stockholm Brewing и даже Garage Project из Новой Зеландии.

One More Beer Festival

Фото: One More Beer Festival

Дата: 21–22 сентября 2018 года Место: Краков, Chemobudowa (ul. Stanisława Klimeckiego, 24) Билеты: 199 zł/сессия, 499 zł

В Польше локальные фестивали проходят чуть ли не каждые выходные. Но One More Beer Festival на их фоне заметно выделяется. Это первый фестиваль с кучей приглашённых пивоварен из разных стран (обычно поляки ограничиваются своими броварами и пивом, привезённым импортёрами) и форматом «платишь один раз и пьёшь сколько хочешь». Фестиваль состоит из трёх сессий по 4,5 часа, на каждую из которых можно купить отдельный билет.

А можно купить сразу на все и не ограничивать себя ни в чём. В этот раз в Краков приедут топовые американцы Jester King, Superstition, Equilibrium, бельгийцы De Struise, датчане Amager, англичане Northern Monk, россияне Zagovor, эстонцы Põhjala и лучшие польские пивоварни, среди которых Kingpin, Pinta, Zakładowy, Piwne Podziemie и, конечно, организаторы феста Pracownia Piwa.

Borefts Beer Festival

Фото: Louise Rowan

Дата: 21–22 сентября 2018 года Место: Бодегравен, Brouwerij De Molen (Doortocht 4) Билеты: €35–55

Если фестиваль в Кракове для вас не достаточно крафтовый, то вам обязательно стоит ехать в нидерландский городок Бодегравен, где проходит фестиваль Borefts, организованный пивоварней De Molen. Здесь всё по-крафтовому: местом проведения является сам завод и прилегающие к нему территории, а количество участников и гостей ограничено. В этом году в лайн-апе значатся 22 пивоварни — сплошь европейский топчик: AF Brew, Alvinne, Borg, Beerbliotek, De Natte Gijt, Monyo, North Brewing, Sori, Tommie Sjef Wild Ales.

Oktoberfest

Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Дата: 22 сентября–7 октября 2018 года Место: Мюнхен

Было бы кощунством не упомянуть главный пивной фестиваль мира — «Октоберфест». Пускай он очень консервативный и для большинства биргиков не интересен, десятки тысячи людей съезжаются в Мюнхен в конце сентября, чтобы окунуться в атмосферу баварского праздника, где в огромных шатрах пиво льётся рекой. В некоторых из них литровая кружка пива в этом году обойдётся посетителям дороже €11 — новый рекорд фестиваля. Несмотря на постоянный рост цены, в среднем на «Октоберфесте» выпивается 7 млн литров пива и 95 тыс литров вина, а посетители съедают 280 тысяч сосисок и 75 тысяч свиных рулек. Вот как это выглядело, например, в прошлом году.

Minsk Craft Beer Fest

Дата: 29 сентября 2018 года Место: Минск

Главный пивной фестиваль Минска ещё не анонсирован, но уже известно, что он состоится примерно 29 сентября. Апрельский Minsk Craft Beer Fest прошёл более чем удачно: в креативном кластере Ok16 можно было попробовать пиво практически всех белорусских мини-пивоварен, а также много импортного крафта. Был фудкорт, развлекательная и игровая зоны, выступали музыканты и диджеи — в общем, был настоящий фестиваль, который можно смело сравнить с европейскими. Осенью будет не хуже!

Warszawski Festiwal Piwa

Дата: 26–28 октября 2018 года Место: Варшава, Stadion Miejski Legii Warszawa (ul. Łazienkowska, 3) Билеты: от 15 zł

Главный фестиваль Польши — Warszawski Festiwal Piwa — пройдёт в Варшаве уже в девятый раз. Как и в последние несколько раз, его участниками станут более полусотни пивоварен, преимущественно из Польши. Состав ещё не объявлен, но с 99% вероятностью там можно будет попробовать новинки (а их к фестивалю готовят все и много) от AleBrowar, Artezan, Brokreacja, Piwne Podziemie. Правда, дата фестиваля ещё не окончательная: в случае выхода варшавской «Легии», на стадионе которой проходит WFP, в групповой этап Лиги Европы, фестиваль могут подвинуть — футбол важнее.

Örebrewfest

Фото: Ronny Karlsson

Дата: 10 ноября 2018 года Место: Эрэбру, Kulturhuset (Järnvägsgatan 8) Билеты: от 200 SEK

Эрэбру — один из крупнейших городов Швеции, расположенный у живописного озера Ельмарен. Там живёт 100 тысяч жителей и работает отличная одноимённая пивоварня Örebro. Недавно пивовары решили, что пора провести свой фестиваль и пригласили на него лучшие местные пивоварни — Dugges, O/O, Brewski, Stigbergets, а также друзей из Дании (Mikkeller во всех проявлениях, включая два американских отделения), Норвегии (Cervisiam и Lervig) и других стран. Фестиваль выглядит многообещающим и наверняка со временем превратится в один из лучших в Скандинавии.

Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych

Фото: Lublin112

Дата: 23–24 ноября 2018 года Место: Люблин, Targi Lublin (ul. Dworcowa 11) Билеты: 7 zł

Ещё один интересный польский фестиваль — Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych. Он отличается и от краковского, и от варшавского фестивалей своей размеренностью и провинциальностью, но практически не уступает столичному по ассортименту. Здесь никто не спешит: за два дня можно спокойно попробовать чуть ли не все сорта, которые привезут пивовары.

Billie’s Craft Beer Fest

Фото: Billie’s Craft Beer Fest

Дата: 30 ноября–1 декабря 2018 года Место: Антверпен, Waagnatie (Rijnkaai 150) Билеты: от €55

Завершить пивную осень можно поездкой в Бельгию. Billie’s Craft Beer Fest проходит в Антверпене и считается одним из лучших крафтовых фестивалей Бельгии. В этом году в нём примут участие более 50 пивоварен. Среди хэдлайнеров заявлены The Alchemist, Tilquin, Cloudwater, De Molen, De Ranke, Magic Rock, Pipeworks, The Kernel, Verdant, Alefarm. Будет что попробовать!


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