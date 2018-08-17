В Сербии закрыли лагерь, где детей обучали российские военные инструкторы 17.08.2018, 19:32

Все постройки уже демонтировали.

Министерство внутренних дел Сербии закрыло лагерь для подростков и молодежи, в котором преподавателями и инструкторами были сербские и российские ветераны войн, сообщает "Настоящее время".

Глава сербского МВД Небойша Стефанович заявил, что лагерь закрыли "из-за возможного злоупотребления детьми и беспокойства общественности". Все постройки уже демонтировали.

На ситуацию отреагировал президент Сербии Александр Вучич. По его словам, военные учения детей – это "не Сербия будущего". Вучич отметил, что власть не будет терпеть этого. А в Министерстве обороны отметили, что не причастны к организации лагеря.

Лагерь на горе Златибор открыли 8 августа для "патриотического воспитания". В нем обучали военному делу более 40 девушек и юношей от 14 до 23 лет.

Представитель Союза ветеранов Сербии Желько Вукелич уверял, что речь не идет о милитаризации молодежи. Он отметил, что 10 девушек и 34 юноши прибыли в лагерь добровольно и с согласия родителей. По его словам, они пользовались пластиковыми ружьями и алюминиевыми пистолетами.

По словам Вукелича, создание лагеря поддержало посольство России в Сербии – летнюю школу посетил атташе российского посольства.

Идея организовать лагерь в Сербии возникла в мае, когда 30 юношей из Сербии находились в российском лагере, говорит Викели.

Упомянутый лагерь организовала российская ультранационалистическая организация E.N.O.T. Corp. Представители этой организации, в частности, привозили помощь сепаратистам в Донбассе.

Желько Вукелич говорит, что лагеря с похожей программой устраивают также в Венгрии, Бельгии и Великобритании.