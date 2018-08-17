«Слава был на две головы сильнее Корниленко» 17.08.2018, 20:00

Первый тренер Вячеслава Глеба – о том, как все начиналось, и чем все закончилось.

В среду стало известно, что Вячеслав Глеб заканчивает с профессиональным футболом. Нападающий, который в свое время играл в молодежной команде «Штутгарта» вместе с Кевином Кураньи и Марио Гомесом, не сумел построить карьеру в Европе. Увы, большую часть жизни Глеб-младший провел в клубах чемпионата Беларуси, хотя четвертый бомбардир в истории национальной сборной мог добиться гораздо большего, пишет «Трибуна».

Александр Ивулин поговорил с первым тренером футболиста Валентином Домашевичем, чтобы понять, что помешало младшему Глебу реализовать свой потенциал:

– Мне даже не пришлось ходить по школам или дворам, чтобы найти этого талантливого парнишку. Как-то ко мне подошел его старший брат, который уже занимался в школе «Динамо»: «Станиславович, а можно я вам своего брата покажу? Только он на два года младше».

Конечно, мне захотелось посмотреть на мальчишку, ведь Саша уже в том возрасте серьезно выделялся на фоне сверстников. Мы хорошо общались с его отцом, который очень любил футбол. Он говорил, что младший сын смотрится даже поинтереснее Саши. Слава имел более крепкое телосложение и очень высокую скорость. Как раз в тот момент я набирал группу 1983-го года рождения, так и стал первым тренером Глеба-младшего. Правда, за его воспитание в будущем деньги получали совершенно другие люди, которые оформили нужные бумаги. Я же ничего не знал об этих документах.

С ребятами этого возраста я поработал три года. Сейчас тоже работаю с детьми. Когда они только приходят в школу, мальчишек многому нужно учить. Со Славой – совершенно другая ситуация. Он умел все: обращаться с мячом, открыться, забить. К сожалению, в последние годы и Саша, и Слава растеряли свои бомбардирские качества. В детском возрасте они забивали по-настоящему много.

Бывало, в детстве Славка выходил один на один с вратарем, обыгрывал его, но не отправлял мяч в сетку, а делал паузу и заново накручивал защитников. Мальчишка творил такие вещи даже в более-менее сознательном возрасте. Он издевался над соперниками и хотел все сделать красиво. А как он бежал! Срывался с места, будто «Мерседес». Опять же, он был хорошо сложен физически и выделялся координацией. Крепкий такой волчонок:).

Позже я занялся командой «Динамо-Юни». Когда вывел ее в первую лигу, стал привлекать туда молодых воспитанников клубной школы. Когда Славе исполнилось 16 лет, взял его к себе. Сейчас работаю с ребятами 14-15 лет и даже не представляю, кого из них через год-два можно отдать в команду первой лиги. А в 1999 году Слава сыграл за «Юни» порядка 15 матчей, в которых забил семь мячей. Такой результативностью не мог похвастаться даже Саша Глеб, который провел за «Динамо-Юни» один круг и забил один мяч. Правда, потом Леша Бага переманил своего друга в БАТЭ. Шутка ли, в «Динамо-Юни» Саша Глеб получал 15 долларов в месяц:).

Слава с самого детства отличался непростым характером. Простой пример: зимой во время тренировок в зале я разрешал родителям присутствовать на занятиях. Нередко отец Славы делал ему замечание, а тот не лез за словом в карман и отвечал в очень жесткой форме. У Глеба-младшего совершенно другой характер по сравнению с Сашей. Старший Глеб – более спокойный и покладистый, а Слава – очень ершистый.

Думаю, из-за своего темперамента он и не смог реализовать талант. Как видим, он никогда не лез за словом в карман в более взрослом возрасте, мог «напихать» любому тренеру. Как я находил к нему подход? Это было сделать просто, ведь в детстве ребенок может не слушать родителей, а к тренерам относится с уважением.

Чувство юмора у Славы появилось с возрастом. Во время нашей работы он особо не балагурил. Хотя расскажу одну историю. Как-то «Динамо-Юни» играло в Светлогорске. После первого тайма вели 2:0, но во второй половине соперники отыгрались и сильно прижали нас к воротам. Настолько, что их вратарь выходил чуть ли не к центральному кругу. К счастью, он не очень хорошо играл ногами.

В самой концовке мы выбиваем мяч в район центра, к нему летит вратарь и машет мимо. Тогда мяч подхватывает Славка и на всей скорости мчит к пустым воротам. Стал на линию и уже собирался сесть на мяч, чтобы закатить его пятой точкой. Как же мы кричали со скамейки: «Забивай просто так!» Ведь в противном случае из-за неуважения к сопернику этот гол могли отменить. Слава постоял, подумал и все-таки отправил мяч в ворота ногой.

Слава так и не смог реализовать свой потенциал. Об этом говорит и он сам, и многие специалисты. Глеб-младший мог играть как минимум на уровне своего брата. Какие клубы были у него в карьере? Пара команд в Германии, Швейцария, Китай, Греция. Слава не поиграл даже в чемпионате России. Конечно, это расстраивает. Он не так фанатично относился к тренировочному процессу.

Простой пример: в одно время с Глебом в «Динамо-Юни» привезли его ровесника Сергея Корниленко. Тогда Славка был на две головы сильнее. Не в обиду, но Серега был попросту деревянным. Он часто терял мяч, но какой же у него был бойцовский характер! Как Серега выкладывался на играх и тренировках! Посмотрите, что в итоге получилось: Корниленко поиграл в киевском «Динамо», «Днепре», «Рубине», «Зените», «Блэкпуле», «Крыльях Советов». Увы, Слава не может похвастаться такой карьерой.