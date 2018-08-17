Фотофакт: В Брюсселе стартовал знаменитый фестиваль «Ковер из цветов» 17.08.2018, 20:05

В этом году мероприятие проходит при сильной жаре.

В Брюсселе площадь Гран-Плас снова превратили в цветочный ковер в рамках известного фестиваля, который проходит каждые два года, начиная с 1971 года, пишет «Вокруг света».

Ковер из цветов посвятили мексиканской культуре — на нем изобразили сцены и символы из Гуанахуато – региона в Мексике, богатого культурой и традициями, которые связаны с цветами.

Размер необычного ковра 75 на 24 метра. Он простоит на площади до 19 августа.