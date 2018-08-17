CМИ: Беларусь закупит российские истребители Су-30СМ 4 17.08.2018, 20:17

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Истребитель выпускается на Иркутском авиационном заводе.

Министерство обороны России в конце 2018 года может закупить в рамках трехлетнего контракта не менее 36 многофункциональных истребителей Су-30СМ для Воздушно-космических сил и авиации Военно-морского флота. В будущем возможны поставки таких истребителей в Беларусь, сообщила газета "Ведомости", ссылаясь на источники, сообщает "Интерфакс".

"Стоимость контракта составит порядка 70 млрд рублей", - информирует издание.

Газета напоминает, что с 2012 года Минобороны было законтрактовано 116 истребителей Су-30СМ, созданных на базе разработанного для Индии истребителя Су-30МКИ.

"88 машин было заказано для ВКС и 28 - для морской авиации ВМФ, причем их поставки по существующим контрактам завершатся как раз в 2018 году. Кроме Индии такие машины экспортировались также в Малайзию, Алжир, Казахстан, а в будущем возможны поставки этих самолетов в Мьянму и Беларусь", - отмечает издание.

Двухместный истребитель Су-30СМ разработан "ОКБ Сухого" и выпускается на Иркутском авиационном заводе - филиале Корпорации "Иркут".