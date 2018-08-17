Новый глава Оршанщины назвал «мелочью» то, из-за чего Лукашенко уволил министра 4 17.08.2018, 20:22

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За что все-таки уволили Анатолия Черного?

В первый день в новой должности Игорь Исаченко посетил инструментальный завод — предприятие было первым на маршруте во время визита Лукашенко 14 августа, сообщает tut.by.

Приезд Лукашенко рабочие до сих пор вспоминают. Рассказывают, как он провел почти 2 часа на заводе, хотя по протоколу был запланирован 40-минутный визит.

На инструментальном заводе говорят, что недоделанная крыша — вина не руководства завода. Как и бездумный перенос — пусть и временный — части производства в темное сырое помещение.

— Мы сопротивлялись, но кто будет слушать, что такой шаг увеличивает затраты времени и сил? Ну, а результат мы все увидели по телевизору.

Игорь Исаченко пояснил, что крыша на инструментальном заводе — мелочь по сравнению с планом модернизации производства. А этот вопрос на предприятии — главный.

— Мы с проектировщиками уже определяемся по модернизации и капитальному ремонту крыши прежде всего. Также — по расчистке помещений и ремонта их под станки, которые должны быть закуплены через инновационный фонд Министерства промышленности, — сказал новый глава Оршанщины.

Напомним, на недавнем совещании Лукашенко набросился на министра архитектуры и строительства Анатолия Черного за то, что тот не отремонтировал крышу на Оршанском инструментальном заводе. Чиновник был публично уволен.