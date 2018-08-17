Виталий Гурков открывает свой собственный зал 1 17.08.2018, 20:39

Виталий Гурков

Фото: charter97.org

Открытие запланировано примерно на 15 сентября.

Известный беларуский боксер Виталий Гурков в сторис сообщил, что его зал для занятий откроется ориентировочно 15 сентября.

«Открытие запланировано примерно на 15 сентября. Но точную дату все точно узнают, я об этом сообщу в анонсе», — приводит слова Гуркова Tribuna.com.

Ранее в интервью блогу «Факт_Спорт» на Tribuna.com Гурков анонсировал открытие помещения. «Как бы не сложилась жизнь, по-любому я хочу быть около спорта. В скором времени я открою свой зал — маленький, уютный, в хорошем месте. Это закономерное развитие карьеры профессионального спортсмена. Не сейчас, но в будущем хотелось бы работать с детьми.

Передавать свой жизненный и профессиональный опыт, вдохновлять и зажигать сердца к действию. Если ты веришь, ты можешь сделать все. Можешь стать рок-музыкантом и одновременно боксировать. И не нужно для этого никуда уезжать. Хочешь стать крутым спортсменом? Пожалуйста. Нет границ. Есть работа, есть цель. Время все расставит по местам. Дается каждому по труду его».