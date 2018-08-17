Активистка: Мы называем нашу судебную систему «кривосудием» 17.08.2018, 20:55

Лиана Шуба

Как белорусская милиция и судьи нарушают закон.

Лиана Шуба - активистка "Материнское движение 328" и "Наше право" (организации, объединяющие родственников, осужденных за наркотики людей), участница голодовки протеста против больших сроков заключения по ст. 328 "хранение и распространение наркотиков" в интервью сайту "Гомельская весна" говорит о нарушениях законодательства и процедур милицией и судьями во время следствия и суда, рассказывает об условиях заключения для осужденных за наркотики, рассуждает о целях деятельности "Материнского движения 328" и " Наше право".

Автор: Лариса Щиракова

Видео: Василий Григоренко