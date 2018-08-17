Болельщик «Динамо»: Тупо видел, что команда делает все, чтобы дальше прошел Питер 5 17.08.2018, 21:17

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Однозначно, что нельзя оправдать счет разным уровнем команд.

Основатель интернет-портала "Девятка" (гостевая ФК "Динамо-Минск"), один из самых преданных фанатов динамовского клуба Максим Филиппов, известный многим болельщикам минчан как UltraMax, испытал после 1:8 в Питере слом веры в родную команду, пишет "Прессбол".

Этим он решил поделиться у себя на ресурсе, разложив лигоевропейскую катастрофу покадрово.

Со вчерашнего вечера шапка сайта перевернута.

"Я очень много думал и переживал вчера и сегодня. Сложилась уникальная ситуация: кто-то говорит о сливе, кто-то о разных уровнях команд, кто-то о газе, а кто-то заливается вообще всем чем можно, чтобы забыть все то, что вчера происходило

Просматривая вчера в баре футбол, словил себя на мысли, что очень долгое время я не видел подобного! Я не переживал, не болел за команду, не смотрел игру. У меня было дурацкое ощущение заползающего в душу липкого страха! Страха, вызванного тем, что в отличие от недели назад, когда вообще практически не волновался, в этот раз тупо видел, что команда делает все, чтобы дальше прошел Питер

Я не мог понять, почему с каждой минутой мне становилось все хуже (учитывая попытки снять нервное напряжение разными напитками), и только сегодня, в спокойной обстановке, смог рассмотреть все то, что вчера на подсознательном, а сегодня на сознательном уровне сделало из меня истерика

Я сделал небольшую нарезку фотоматериалов, каждый из которых в отдельности в принципе ничего не решает, но общее ЗАШКАЛИВАЮЩЕЕ количество говорит о чем-то запредельно ненормальном во вчерашнем матче. Однозначно это нельзя оправдать разным уровнем команд. Нельзя оправдать дрожащими коленками или чем-то подобным. Чем это вызвано — пусть каждый решает сам. Итак, погнали!