Главу МИД Австрии призвали уйти с поста из-за Путина на свадьбе
- 17.08.2018, 22:35
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Дипломат своими действиями наносит урон имиджу страны.
Глава австрийского министерства иностранных дел Карин Кнайсль должна уйти в отставку из-за приглашения президента России Владимира Путина на свою свадьбу. Такое заявление сделал член Европарламента от Австрии, депутат из фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" Мишель Реймон, сообщает РИА "Новости".
По мнению австрийского парламентария, дипломат своими действиями может нанести внешнеполитический ущерб имиджу страны.
"Бирюзово-голубое [коалиционное] правительство воспринимается как вытянутая рука российского режима в Евросоюзе и нехорошо влияет на репутацию нашей страны. Это не только австрийская, но и европейская проблема.
Министр иностранных дел [Карин] Кнайссль несет за это ответственность и должна немедленно уйти в отставку, чтобы предотвратить нанесение ущерба Австрии. Если она не пойдет на это добровольно, федеральный канцлер должен сегодня выйти с предложением к президенту о ее увольнении", - написал Реймон в Twitter.
При этом он подчеркнул, что свадьба главы МИД Австрии - частный праздник, который не должен повлиять на внешнеполитическое позиционирование страны в целом.
Die türkis-blaue Regierung wird als verlängerter Arm des russischen Regimes in der Europäischen Union wahrgenommen und verspielt die gute Reputation des Landes. In der Ratspräsidentschaft ist das nicht nur ein österreichisches, sondern ein europäisches Problem.— Michel★Reimon (@michelreimon) 16 августа 2018 г.