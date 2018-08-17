Главу МИД Австрии призвали уйти с поста из-за Путина на свадьбе 17.08.2018, 22:35

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Карин Кнайсль

Дипломат своими действиями наносит урон имиджу страны.

Глава австрийского министерства иностранных дел Карин Кнайсль должна уйти в отставку из-за приглашения президента России Владимира Путина на свою свадьбу. Такое заявление сделал член Европарламента от Австрии, депутат из фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" Мишель Реймон, сообщает РИА "Новости".

По мнению австрийского парламентария, дипломат своими действиями может нанести внешнеполитический ущерб имиджу страны.

"Бирюзово-голубое [коалиционное] правительство воспринимается как вытянутая рука российского режима в Евросоюзе и нехорошо влияет на репутацию нашей страны. Это не только австрийская, но и европейская проблема.

Министр иностранных дел [Карин] Кнайссль несет за это ответственность и должна немедленно уйти в отставку, чтобы предотвратить нанесение ущерба Австрии. Если она не пойдет на это добровольно, федеральный канцлер должен сегодня выйти с предложением к президенту о ее увольнении", - написал Реймон в Twitter.

При этом он подчеркнул, что свадьба главы МИД Австрии - частный праздник, который не должен повлиять на внешнеполитическое позиционирование страны в целом.