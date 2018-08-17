Стрельба под Ивацевичами: сельчане рассказали о нападавшем 17.08.2018, 21:48

2,257

Под «горячую руку» чуть было не попала проходившая мимо женщина.

В деревне Бобровичи Ивацевичского района живут всего человек 20−30. О том, что в этом тихом месте может произойти такая трагедия, никто из жителей даже не предполагал. О мужчине, который стрелял в милиционеров, рассказывают немного: зовут Сергей, 57 лет, не пил и был замкнутый, пишет tut.by.

17 августа в деревне Бобровичи Ивацевичского района произошла перестрелка, местный житель стрелял в сотрудников милиции. Один участковый погиб, второй ранен.

Фото: svaboda.org

— Что случилось? Кто ж его знает, что случилось, — эмоционально отвечает на наш вопрос одна из местных жительниц. — Приехала милиция, хотели к нему зайти, он взял ружье и стал стрелять.

По словам женщины, днем она с другими деревенскими сидела возле магазина, ждала, когда привезут хлеб.

— Мы услышали два выстрела, — продолжает собеседница. — А потом с того конца Валя прибежала, вся белая, говорит: «Не знаю, как я у него еще проскочила». Когда все случилось, она мимо его дома шла. А он на нее: «Что стоишь?» — и матом. «Хочешь, чтобы третья легла, то сейчас ляжешь». Она и побежала. Люди сразу вызвали скорую и милицию.

По словам женщины, одному милиционеру Сергей выстрелил в голову. Тот упал рядом с калиткой, второму — в живот. Скорая увезла его в реанимацию. У погибшего осталось двое детей.

Позже в магазине соседка Сергея рассказывала: выстрелив в милиционеров, мужчина стоял на крыльце, на животе у него был патронташ. А когда приехала милиция, продолжает собеседница, задержанный спрятался в доме и забаррикадировался.

— Говорят, когда он в хате забаррикадировался, было еще шесть выстрелов, — вспоминает местная жительница. — А кто в кого стрелял, неизвестно, никого к тому месту не подпускали. Я выстрелов не слышала, только как по рупору ему говорили, чтобы сдался. А машин милицейских было столько… Из Пинска, Ивацевичей… Ой-ей, как «прославились» наши Бобровичи.

О самом Сергее женщина рассказывает немного. Родился в Бобровичах. Когда женился, переехал в Иваново. Супруга работала в аптеке, но «он с ней не ладил». Развелся, есть дочка и внуки.

— Он когда-то в Бресте в магазине вышибалой работал, потом заготовителем, — перечисляет она занятия задержанного. — А когда в Бобровичи вернулся, то уже не работал. Да и откуда в деревне работа?

— А на что он жил?

— Вот лето — ягоды носит, клюкву носит. Мама помогала всегда с пенсии.

В родительском доме Сергей жил один. Пожилую маму забрали к себе сестры. С родными, рассказывают местные, мужчина не общался:

— Ни братьев, ни сестер — никого в хату не пускал. Он с ними не общался.

Фото: УСК по Брестской области

Друзей в деревне, вспоминает собеседница, у него тоже не было.

— Он никогда не пил. Жил он замкнуто. По деревне ходил — высокий, красивый, всегда чисто одетый, — продолжает она.

Конфликтовал ли Сергей с кем-то из соседей, женщина не знает.

— Меня он никогда не трогал.

Местные рассказывают, что ружье у него было зарегистрировано. В ответ на вопрос, был ли он охотником, лишь пожимают плечами.

Как сообщает УСК по Брестской области, подозреваемый задержан. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз. Проводится осмотр, фиксация вещно-следовой информации.

Возбуждено уголовное дело по п. 10 ч. 2 ст. 139 (Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), ч. 1 ст. 14 п. 1, 10 ч. 2 ст. 139 (Покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В ближайшее время мужчина будет освидетельствован на предмет нахождения в наркотическом или алкогольном опьянении. Следователями будут назначены необходимые экспертные исследования, в числе которых психолого-психиатрическая экспертиза, которая установит психическое состояние подозреваемого лица.