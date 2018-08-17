Видеофакт: Дайвер сделал селфи с горбатым китом 17.08.2018, 21:00

Необычные кадры снял 28-летний австралиец Адам Стерн у берегов Полинезии.

Профессиональный дайвер Адам Стерн встретился с горбатым китом недалеко от побережья Нукуалофы, столицы королевства Тонга, пишет «Вокруг света».

Австралиец утверждает, что во время погружения слышал, как кит пел. А потом увидел самку горбатого кита, которая встретила его по-дружески и в течение получаса «танцевала» с дайвером.

«Это невероятно — видеть и понимать, что такое огромное создание, кит, тебя признает», — говорит Адам.