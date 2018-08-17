Cестра Сенцова: Мы не можем сложить оружие 17.08.2018, 22:06

Олег Сенцов

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Наталья Каплан надеется, что западные лидеры будут давить на Москву.

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который уже почти 100 дней голодает в российской колонии, "теряет надежду" и больше не верит, что будет освобожден, сообщила Наталья Каплан, двоюродная сестра украинского политзаключенного, в коментарии агентству AFP. В то же время она призвала "не складывать оружие" в борьбе за освобождение режиссера и других политзаключенных, сообщает "Новое время".

По словам Каплан, в четверг, 16 августа, она получила очередное письмо от Сенцова.

"В своем письме он написал мне, что мы больше не должны говорить ему, что свобода близка. Он больше этому не верит", - отметила сестра режиссера.

Наталья Каплан также высказала надежду, что западные лидеры окажут давление на Москву и "найдут какой-то рычаг для освобождения Олега и других политических заключенных".

"Такой рычаг существует, я в этом уверена, - сказала она. - Мы не можем сложить оружие, пока Олег продолжает свою борьбу. Это было бы предательством как Олега, так и тех людей, которые прилагают огромные усилия, чтобы обеспечить его освобождение", - подчеркнула Каплан.

Она также снова подчеркнула, что за время голодовки, объявленной 14 мая, состояние здоровья Сенцова резко ухудшилось.

"У него очень слабое сердцебиение, около 40 ударов в минуту. Он жалуется на боли в сердце, слабость и старается не слишком часто вставать, чтобы сохранить силы", - рассказала Каплан.