«Меня обвинили в троллинге чиновника, с которым мы писали интервью» 17.08.2018, 22:15

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Мария Сысой

Фото: facebook

Бывшая журналистка ОНТ рассказала о цензуре на государственном телеканале.

Журналистка Мария Сысой рассказала на своей странице в Facebook за что год назад ее уволили с телеканала ОНТ, где она почти шесть лет отработала в программе «Наше утро», пишет сайт телеканала «Белсат».

По словам Марии Сысой, ее уволили с формулировкой «утрата доверия работодателя». Основанием для «утраты доверия» стал «троллинг» одного чиновника во время подготовки репортажа о застройке Осмоловки и «крамола» в Twitter девушки. Причем журналистка даже не знает точно, какие твиты на ОНТ посчитали «крамольными», однако связаны они были с критикой чиновников.

«Год назад было общественное обсуждение скандального проекта детальной планировки района – приехали, сняли, записали комментарии. Текст готов, сдан – и тут взрыв. Меня обвиняют в троллинге чиновника, с которым мы писали интервью. В моих открытых соцсетях проводят поиск (я даже не знаю, кто именно проводил время в моем Twitter, но деталь забавная) и делают вывод: доверие утеряно. Цензура победила. Мне не удалось сделать так, чтобы материал об Осмоловке выпустили», – пишет журналистка.

После этого Марию Сысой убрали из штата ОНТ без объяснения причин.

«Я почувствовала, что приближается конец эпохи, с первой же новости о появлении нового руководства телеканала (в марте 2017 года главой ОНТ стал Марат Марков – прим.). Я была права, хотя никогда не интересовалась, что за люди сидят в руководстве. Не буду обелять или очернять ни старое, ни новое. Мне все эти господа индифферентны. Ни с кем из них разговоров никаких не вела – и слава Богу.

Про Twitter скажу так: повезло, что прошлое руководство телеканала не интересовалось так горячо идеологической благонадежностью своих работников. Глянь они тогда мои твиты от 19 декабря 2010 года и далее – небось не было бы этих 6 лет на телеке», – пишет она.

По мнению Сысой, журналист имеет право от своего имени в личных соцсетях высказывать свою точку зрения, критиковать чиновников. «И его мнение может не совпадать с мнением редакции», – прибавляет она.

Сысой признается, что не думала о репутации ОНТ, когда шла туда работать:

«Ну я не думала совсем об этом. Существовала в своем мире. Репутация госканала сама по себе, я, мы, «утро» – сами по себе. Я считала, что любое СМИ – это исключительно платформа, которой можно пользоваться по-разному. Все зависит от журналиста».