США подарили Украине два контрбатарейных радара 17.08.2018, 21:44

Вашингтон передал ВСУ очередную партию военного оборудования.

Как сообщается на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook, церемония передачи состоялась 17 августа в Киеве при участии посла США в Украине Мари Йованович.

Украина стала первой страной, которой США предоставили разрешение обслуживать и ремонтировать такие радары, отметил на мероприятии начальник Генштаба Виктор Муженко.

Подвижная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы типа AN/TPQ предназначена для автоматического определения местоположения позиций вражеской артиллерии, ракетных установок и минометов. Одновременно может обрабатывать ведение огня из нескольких мест до 10 различных видов оружия и определять позиции после обнаружения первого выстрела.

С 2014 года США передали ВСУ свыше 30 таких станций контрбатарейной борьбы различных модификаций. Всего за этот период ВСУ получили от США техническую и гуманитарную помощь на $250 млн - медицинское оборудование, приборы ночного видения, станции контрбатарейной борьбы, автомобили, радиостанции, GPS навигаторы, лицензионное программное обеспечение для центров подготовки, лазерные системы имитации боевых действий и другое.